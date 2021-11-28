الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الموت يفجع أحمد بدير.. والجمهور يدعو له

أحمد بدير
أحمد بدير

أعلن الفنان القدير أحمد بدير، منذ قليل، وفاة شقيقه محمد بدير، وذلك من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب «بدير» في المنشور: «إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله أخويا وحبيبي محمد بدير.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. اللهم ألهمنا الصبر والسلوان»، وسرعان ما انهالت التعليقات للفنان القدير، داعيين لشقيقه بالرحمة والمغفرة، وللفنان بالصبر والسلوان.

منشور أحمد بدير

وعُرض للفنان أحمد بدير، مؤخرًا حكاية «بدون ضمان» من مسلسل إلا أنا، والتي شارك في بطولتها أمام كلا من؛ النجوم هاجر أحمد، وهنادى مهنى، وأحمد كشك، وإسلام جمال.

حكايات مسلسل «إلا أنا»، دراما مستوحاة من قصص حقيقة في المجتمع، كل قصة تقدم في 10 حلقات، وعرض منه العديد من الحكايات وعرض منه عدة حكايات كـ حكاية بيت العز وحكاية بالورقة والقلم، على الهامش، بدون ضمان تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة وقضايا.

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فى ذكر المثقف المحبط

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