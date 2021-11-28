برلماني يتقدم بطلب إحاطة ضد وكيل صحة الإسماعيلية لتعطيل منظومة التأمين

تقدم محمد طلبة عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، للعمل على تعطيل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وقال في الطلب إنه قدمه بشأن مديرية الصحة في الإسماعيلية وتحديداً وكيل وزارة الصحة، حيث يعطل منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد خلال طلب الإحاطة أن وكيل وزارة الصحة أوقف ندب 62 طبيباً وإداريا من أبناء الإسماعيلية معهم على جميع الموافقات، مما أدى هذا إلى الأضرار بصحة مواطني الإسماعيلية وتعطيل انتقال أكثر من 7 مراكز طبية وتسليمهم إلى هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية وهما (مركز أبوصوير - العرايشية - أبوعطوة - الرحمة - القنطرة غرب - نفيشة - أبوخليفة).

وأوضح طلبة أن هناك بطىء شديد في تسليم الوحدات الصحية والمستشفيات مثل مستشفى القنطرة غرب وشرق، وإيقاف العمل بالوحدة الصحية بالبياضية التي كان من المفترض تسليم تلك الوحدات والمستشفيات خلال 15 شهر منذ استلام المقاولون العرب، مما يترتب عليه بالسلب على صحة أهالي الإسماعيلية.