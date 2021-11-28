الأحد 28 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه ومبيدات حشرية محظور تداولها بالشرقية

فايزة عبد الرحمن
فايزة عبد الرحمن

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قامت إدارة تموين الحسينية بحملة تموينية برئاسة عبد الكريم السيد عوض الله مدير الإدارة وأسفرت عن تحرير محاضر وجاءت علي النحو التالي :-

محضر رقم (22631) جنح الحسينية ضد  أ أ ع صاحب ماكينة أغلال وتم ضبط  46 شيكارة دقيق بلدي ٨٢ ٪ مدعم من قبل الدولة بغرض إعادة تدويرة والإتجار به والتربح منه.

محضر رقم  (8005 ) جنح صان الحجر ضد م م م صاحب محل مبيدات حشرية وتم ضبط علبة يوسفيد الالمونيوم 57% و 8 علب امبول في كل امبول 20  قرص و 16 قرص مبيد حشري محظور تداولها.

وكانت إدارة تموين فاقوس قد قامت بحملات مشتركة من مجلس المدينة والصحة والطب البيطرى والتموين لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار برئاسة محمد فوزي مدير إدارة تموين فاقوس وعضوية مفتشي قسم الرقابة التموينية بالإدارة وقد أسفرت الحملة عن ضبط المخالفات الأتية خلال الفترة من ٢٥ – ٢٧ يوليو وجاءت بياناتها على النحو التالي :-

تحرير 6 محاضر جنح ضد 6 مخابز سياحيه لإدارة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وعدم الإعلان عن الأسعار، و تحرير محضر جنح ضد تاجر تمويني لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية، تحرير 5 تقارير إثبات حالة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

كما تم تحرير تقريرين إثبات حاله لعدم نظافة أدوات العجين.

تحرير محضرين جنح ذبح خارج السلخانه وتم التحفظ على عدد 6 كيلو لحوم بقري

تحرير محضرين جنح ضد تجار تموينيين لعدم الإعلان عن أسعار المقررات التموينية.

تحرير 3 محاضر جنح ضد أصحاب مخابز بلديه وذلك لإمتناعهم عن سداد فروق أسعار مستحقه عليهم.

تحرير تقريرين إثبات حاله ضد أصحاب مخابز مخالفه لعدم وجود ميزان بالمخابز.

قانون وزارة لحوم خلال المخابز بدون ترخيص ضبط الصحة الشرقية الحج

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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