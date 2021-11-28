استعدادات مكثفة لتأمين كأس العالم للكاراتيه التقليدي في مصر

أنهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، استعداداتها لتأمين بطولة كأس القارات الدولية والماستر كورس الدولى للكاراتيه التقليدي التى تستضيفها مصر، والمقامة بمجمع الصالات في محافظة القاهرة.

تأمين كأس العالم للكاراتيه التقليدي في مصر

ويؤمن رجال المجموعة الإفريقية لاعبي الفرق الرياضية، وغرف الملابس والندوات والمؤتمرات الصحفية، بالإضافة لتأمين أطقم التحكيم والحضور.

- غرف عمليات لمتابعة البطولة

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية، غرف عمليات لمتابعة البطولة، وخلق أجواء آمنة للضيوف أثناء إقامة البطولة، وتصدير مشاهد حضارية عن مصر.

تأمين كأس العالم للكاراتيه التقليدي في مصر

وكانت منطقة أهرامات الجيزة استضافت عدد من الوفود والأعضاء المشاركة في بطولة كأس القارات الدولية والماستر كورس الدولى للكاراتيه التقليدى، والتي تستضيفها مصر، حيث جاء ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستفادة من الأحداث والفعاليات الهامة والبطولات الدولية التي تُقام في مصر للترويج للمقاصد السياحية والأثرية المختلفة بها.

تأمين كأس العالم للكاراتيه التقليدي في مصر

واستقبل الوفود أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، حيث اصطحبهم في جولة بالهرم الأكبر ومنطقتي أبو الهول و البانوراما، وابدى الوفد خلال جولتهم عن اعجابهم وانبهارهم بالأهرامات وعظمة بنائها ونحت تمثال أبو الهول، كما حرصوا علي تسجيل زيارتهم بالتقاط الصور التذكارية.