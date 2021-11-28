الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مديريات الأمن تستقبل طلاب المدارس لتعريفهم بجهود الشرطة

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

نظمت مديريات أمن (القاهرة - القليوبية – المنوفية - المنيا) زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية التابعة لهما (إدارة شرطة النجدة – إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور – إدارة خيالة الشرطة) حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم، كما تم تنظيم احتفالية تضمنت عروض متنوعة "مهارات ركوب الخيل، عرض لكلاب الأمن والحراسة للكشف عن المفرقعات" وتوزيع الهدايا عليهم.

ومن جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.

وتولى وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين فى القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى منازلهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة فى الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أمان التابعة للوزارة، والتى تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.

وزارة الداخلية الحماية المدنية ذوى الاحتياجات الخاصة جهود الشرطة استخراج بطاقات الرقم القومي زيارات لطلاب المدارس الجهات الشرطية

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وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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