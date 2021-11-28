السعودية تعلن موعد فتح أداء العمرة للمصريين اليوم

من المقرر أن تعقد وزارة الحج السعودية مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بفتح الطيران ورحلات العمرة.

كما ستحدد الوزارة كافة التفاصيل الخاصة بأداء العمرة للمصريين.

وفي تصريحات صحفية، كشف وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، هشام سعيد، موعد تشغيل رحلات العمرة من مصر وفتح الباب أمام المصريين من جديد.

وقال سعيد إنه تقرر فتح باب رحلات العمرة أمام المصريين بداية من شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يكون المؤتمر الصحفي شامل كافة التفاصيل، وستكون مفاجات سارة إن شاء الله للمصريين، وفقا لسعيد.

ولفت المسؤول السعودي إلي أنه سيتم إعلان التفاصيل الكاملة بشأن العمرة، وتفاصيل قدوم المعتمرين المصريين من 1 ديسمبر المقبل.

ومساء أمس السبت، أعلنت المملكة العربية السعودية، السماح بدخول المسافرين من جميع الدول بعد تلقي جرعة من لقاح فيروس كورونا بالمملكة، بدءًا من السبت المقبل.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، في بيان، مساء اليوم، إنه تقرر السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول، لكل من تلقى جرعة واحدة من اللقاح داخل السعودية اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، مع تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي عليهم لمدة ثلاثة أيام، حسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوصت الوزارة أن هذا الأمر يأتي إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم المباشر مؤقتًا من بعض الدول إلى السعودية، الذي يستلزم قضاء 14 يومًا خارجها قبل الدخول، لأسباب تتعلق بتفشي جائحة كورونا.

يجدر الإشارة إلي أن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت الخميس الماضي، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من 6 دول دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 أيام، وذلك اعتبارا من 1 ديمسمبر المقبل.