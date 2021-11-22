مصادر: أسعار برامج العمرة تتضاعف عما قبل كورونا

أكد علاء الغمري، عضو غرفة الشركات السياحية، أن شركات السياحة المصرية تتوقع ارتفاعًا كبيرًا في أسعار برامج العمرة هذا العام، خاصة بعد ارتفاع بعض الرسوم في العمرة طبقا للضوابط الجديدة للتسجيل عبر البوابة الإلكترونية للعمرة.

وأضاف الغمري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ارتفاع الأسعار لن يؤثر على انخفاض الطلب على السفر لاداء الفريضة أو حتى يعيق شركات السياحيةً عن العودة للعمل وتنظيم الرحلات، وذلك بسبب إقبال المصريين وزيادة الطلب والاستفسار عن بدء العمرة، كذلك تعويض الخسائرالتي تعرضت لها شركات السياحةً العاملة في تنظيم برامج الحج والعمرة بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وأكد الغمري أن تسعير برامج العمرة متوقف على الضوابط الفنية التي ستعلنها المملكة وأسعار الخدمات المقدمة للمعتمرين.

وتوقع أن تبدأ أسعار البرامج من ٣٠ ألف جنيه للبرامج الأربع نجوم شاملة الطيران والاتنقلات الداخلية وكافة الخدمات المقدمة للمعتمر.

بينما يتراوح ارتفاع الأسعار ما بين ٥٠ إلى٦٠ ٪؜ على باقي الفنادق لهذا العام، لمًا يعادل ارتفاع الأسعار إلى الضعف تقريبا عن الأعوام السابقة.

وأشار إلى أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية شاملة تذكرة الطيران، ستبدأ من 20 ألف جنيه فيما أعلى، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تلجأ المملكة لتحديد كوتة عددية لمعتمري كل دولة، تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.

في حين كشفت مصادر مطلعة بالمملكة العربية السعودية، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن المملكة تقوم حاليا بدراسة وضع الدول العربية المقرر فتح باب العمرة لها من خلال الاتصال المباشر مع الحكومات؛ لمتابعة وضع الدولة فيما يتعلق بالتحصينات الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت المصادر أنه من المتوقع أن تقوم المملكة برفع الحظر عن مصر خلال الأيام المقبلة، ولكن بقيود خاصة، حيث سيتم تحديد الأعداد المصرح لها بالسفر، كذلك ضرورة تطبيق الشروط العامة التي وضعتها المملكة لأداء الفريضة وهذا سيتم الإعلان عنه من خلال التفاصيل والضوابط التنظيمية لتنظيم برامج العمرةً ويتم تعميمها على منظمي البرامج في الدول الإاسلامية وكذلك مقدمي الخدمات في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، أعلن قبل أيام فتح باب العمرة للمصريين في القريب العاجل، مؤكدًا أن التواصل مع القيادات المصرية دائم ومستمر في هذا الشان خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصر للحفاظ على أمن وسلامة المعتمرين.

وأضاف "القرشي" أن المملكة تدرس تقنين أعداد المعتمرين من كل دولة ترغب في تنظيم العمرة إلى المملكة، كما أن دخول الحرمين الشريفين لابد أن يكون عبر تطبيق “توكلنا واعتمرنا” وخاصة في تحديد البرامج من قبل الشركات السياحية وتحديد الطاقة الاستيعابية لأداء المشاعر بالأماكن المقدسة.