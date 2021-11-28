شركات السياحة: مستعدون لتنظيم رحلات العمرة فى أى وقت

قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة السابق، إن كافة شركات السياحة مستعدة لتنظيم موسم العمرة، فالشركات على أمل منذ أكثر من عامين بفتح الموسم، موضحًا أن قرار المملكة العربية السعودية بفتح الطيران المباشر قد أحيا الأمل من جديد في نفوس الشركات لعودة رحلات العمرة من جديد.

وأضاف "سلطان"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الشركات وافقت على كافة الضوابط التي خرجت من الجانب السعودي كشرط تنظيم رحلات العمرة، ومن بينها تقديم خطاب ضمان بمبلغ 200 ألف ريال، لافتًا إلى أن كافة العاملين في السياحة الدينية على دراية كاملة بأن القرارات في هذا الشان تخضع إلى سلطة الجانب السعودي أملاً في إصدار الضوابط المنظمة لرحلات العمرة لبدأ تشغيل الرحلات، وخاصة أن هناك تعطش كبير من قبل المصريين للسفر.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت أنه مع تمام الساعة الواحدة من صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م ، سيتم السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من 6 دول، وهم مصر، وأندونسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام والهند، وذلك دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي داخل المملكة العربية السعودية لمدة (5) أيام.

كما قررت المملكة العربية السعودية تعليق السماح بدخول أراضي المملكة لغير المواطنيين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من دول (جمهورية جنوب أفريقيا، جمهورية نامبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زيمبابواي، جمهورية موزمبيق، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني) وإليها .

وقد اتخذت المملكة العربية السعودية هذة القرارات مؤخرًا بناء على المتابعة المستمرة من جانبها للوضع الوبائى لفيروس كورونا ومستجداته، وما رفعته الجهات الصحية المختصة عن ظهور سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا، وقد تم رصد انتقال مصابين من الدول السبعة إلى دول أخرى.