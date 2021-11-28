الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 44401 إصابة جديدة بكورونا

ألمانيا
ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى خمسة ملايين و761696 بعد تسجيل 44401 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 100883 بعد تسجيل 104 وفيات جديدة.

 

وبحسب الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة الألمانية تجاوزت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في البلاد، منذ بدء الجائحة 100 ألف وفاة.

 

وأعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس الخميس، عن قلقها من الموجة الرابعة لتفشي الوباء، وقالت إن ألمانيا في قبضة موجة رابعة "مأساوية" من فيروس كورونا.

 

وعلى صعيد آخر، أظهر مسح امس أن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا ومعدلات التضخم المرتفعة بشكل غير عادي تلقي بظلالها على معنويات المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا، ما يقوض الآفاق خلال موسم التسوق المقبل في عيد الميلاد.

 

وذكر معهد جي.إف.كيه، أن مؤشر ثقة المستهلكين، بناء على استطلاع آراء نحو 2000 ألماني، انخفض إلى سالب 1.6 نقطة قبل ديسمبر  من نقطة واحدة بعد التعديل في الشهر السابق.

 

وكانت قراءة ديسمبر هي الأدنى منذ يونيو وبالمقارنة مع توقعات "رويترز"، بانخفاض أقل مقداره سالب 0.5.

 

وقال رولف بيركل الخبير الاقتصادي في معهد جي.إف.كيه، إن الموجة الرابعة من جائحة "كوفيد-19"، تسببت في مخاوف من فرض المزيد من القيود على المتاجر والمطاعم.

 

وأضاف أن معدلات التضخم التي تجاوزت أربعة في المئة تضر أيضًا بالقوة الشرائية للمستهلكين.

 

وتابع: "يعمل هذا على إضعاف آفاق الأعمال في موسم التسوق القادم في عيد الميلاد".

 

وأعلن المكتب الاتحادي للإحصاء نمو الاقتصاد الألماني خلال الربع الثالث من العام الجاري على نحو أضعف قليلًا مما كان متوقعًا.

 

وأوضح المكتب اليوم، أن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 1.7% خلال الفترة بين يوليو وسبتمبر الماضيين مقارنة بما كان عليه في الربع ذاته من العام الماضي.

 

يذكر أن تقديرًا أوليًا للمكتب كان يفترض حدوث نمو بنسبة 1.8%.

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