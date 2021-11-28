الأحد 28 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البيت الأبيض: بايدن يتلقى إفادات حول مستجدات سلالة «أوميكرون»

بايدن
بايدن

ذكر البيت الأبيض،أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته، كامالا هاريس، يتلقيان إفادات عن المستجدات حول سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وقال البيت الأبيض، في بيان أصدره السبت إن بايدن وهاريس يتلقيان إفادات من كبار مسؤولي الصحة وأعضاء فريق مكافحة فيروس كروونا، الذين يراقبون التطورات المتعلقة بسلالة "أوميكرون"، وهما على اتصال منتظم مع مسؤولي الصحة في أنحاء العالم.

ويأتي هذا التعليق بعد أن تم، السبت، رصد أول إصابات بهذه النسخة في كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا.

من جانبه، قال كبير خبراء الأمراض المعدية الأمريكي، أنتوني فاوتشي، في حديث لقناة "NBC"، اليوم، إنه لن يستغرب إذا تبين أن هذه السلالة قد وصلت كذلك إلى الولايات المتحدة رغم أنه لم يتم حتى الآن الإعلان رسميا عن تسجيلها في البلاد.

وصرح بايدن، الذي يقضي عطلة عيد الشكر مع عائلته في نانتوكيت بولاية ماساتشوستس، للصحفيين أمس الجمعة: "لا نعرف الكثير عن هذه السلالة سوى أنها تثير قلقا كبيرا، ويبدو أنها تنتشر بسرعة".

كما أكدت هلريس، في تصريح صحفي، ردا على سؤال عن إمكانية فرض قيود إضافية على السفر، أن الإدارة الأمريكية ستتحرك "بصورة تدريجية، وأضافت: "لقد فعلنا الآن ما نعتقد أنه ضروري".

وعلى صعيد آخر، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة طفيفة خلال 24 ساعة حتى الساعة 03:37 مساء بتوقيت نيويورك.

ويصل بذلك إجمالي الإصابات بالوباء منذ بداية الجائحة في البلاد إلى 48.2  مليون، وبلغ إجمالي الوفيات بسبب كورونا 776 ألفًا و 396 حالة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة في الإصابات على مستوى البلاد أدنى من متوسط الزيادة اليومية الأسبوع الماضي، بواقع 0.2 % .

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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