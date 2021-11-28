الأحد 28 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سفير مصر بجنوب أفريقيا: لم نرصد أى إصابات بالمتحور بين أفراد الجالية

سفير مصر في جنوب
سفير مصر في جنوب أفريقيا أحمد الفاضلي

قال سفير مصر في جنوب أفريقيا، أحمد الفاضلي "إنه لم يتم إخطارنا بأي إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" بين أفراد الجالية المصرية، كما أنه لا يوجد مصريون عالقون في جنوب أفريقيا مع ظهور المتحور الجديد".

وأضاف السفير - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد"- أن السفارة شكلت خلية أزمة لمتابعة تطورات متحور كورونا الجديد "أوميكرون".

وأشار السفير إلى أن جنوب أفريقيا هي التي أعلنت عن المتحور الجديد في إطار الشفافية، لافتا إلى أن هناك 22 إصابة بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" في البلاد حتى الآن.

وأكد أن أعداد إصابة فيروس كورونا في جنوب أفريقيا ليست كبيرة، حيث أصيب خلال موجات كورونا الماضية 3 ملايين مواطن وتوفي 90 ألفا فقط.

وأعلن اكتشاف هذه المتحوّرة التي قد تكون معدية جدا، في جنوب أفريقيا الخميس، كما أعلن رصد إصابة أولى بها في أوروبا، تحديدا في بلجيكا، وكذلك في إسرائيل.

ورغم توصيات منظّمة الصحّة العالميّة بعدم فرض قيود على السفر، حظّرت بريطانيا وفرنسا وهولندا الرحلات الجوّية من جنوب إفريقيا وخمس دول مجاورة لها. كما أوصى الاتّحاد الأوروبي الدول الأعضاء بتعليق الرحلات من أفريقيا الجنوبيّة وإليها.

واتّخذت دول أخرى إجراءات مماثلة، بينها البرازيل والمغرب والأردن.

واعتبرت حكومة جنوب أفريقيا القرارات “متسرّعة”، وتشكّل هذه الإجراءات ضربة جديدة للسياحة قبل الصيف الجنوبي مباشرة عندما تكون حدائق الحيوانات والفنادق ممتلئة عادة.

وفي تقرير لتقييم المخاطر، قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (إي سي دي سي) إنّ "المستوى العام للمخاطر المرتبط بمتحوّرة سارس-كوف-2 أوميكرون في الاتّحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصاديّة الأوروبية، تمّ تقييمه على أنّه مرتفع إلى مرتفع جدّاً".

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