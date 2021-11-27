بريطانيا تشدد القيود على جميع الوافدين لها بعد سلالة أوميكرون

شددت بريطانيا، اليوم السبت، من الإجراءات المضادة لكوفيد 19 على جميع المسافرين الوافدين إليها من جميع دول العالم.

وذكرت صحيفة مترو البريطانية، أن الحكومة البريطانية أصدرت قرارا بأنه يجب على جميع الوافدين إلى المملكة المتحدة أن يخضعوا لفحص تفاعل البوليميراز المتسلسل «بي سي أر»، والخضوع للعزل الذاتي لمدة يومين حتى تكون نتيجة الفحص سلبية.

وسيتعين على أي شخص يصل إلى إنجلترا إجراء اختبار «بي سي أر»، في اليوم الثاني والعزل الذاتي حتى تكون النتيجة سلبية.

وأعلن بوريس جونسون اتخاذ المزيد من الإجراءات من أجل منع تفشي المتحور الجديد، ومنها أنه لن يتم منع الأشخاص من السفر إلا أنه سيتم مطالبة الذين دخلوا المملكة المتحدة بإجراء اختبار للكشف عن الفيروس في نهاية اليوم الثاني من وصوله، بالإضافة إلى العزل الذاتي حتى تثبت سلبية النتيجة.

ويعتقد المسؤولون أن السلالة، التي تم اكتشافها في جنوب إفريقيا، يمكن أن تتهرب من الأجسام المضادة ولديها فرصة أكبر لإعادة إصابة الأشخاص الذين يحصلون على جرعتي اللقاح.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي في داونينج ستريت، إننا بحاجة إلى “كسب الوقت لعلمائنا لفهم ما الذي نتعامل معه"، مشيرًا إلى أنه سيتم تعزيز حملة تلقي الجرعة المعززة من الفيروس في محاولة لحصول أكبر عدد من الأشخاص على هذه الجرعة.

واستطرد: "لا يمكننا بعد معرفة مدى فعالية اللقاحات ضد أوميكرون.. إلا أننا لدينا أسبابا جيدة للاعتقاد بأنها ستوفر على الأقل قدرا من الحماية.. وفي حال تلقي الجرعة المعززة، فإنه من المحتمل أن تكون الاستجابة أقوى.. لذا فإنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يحصل الأشخاص على جرعاتهم وعلى الجرعات المعززة في أسرع وقت ممكن".



وأوضح جونسون، أنه سيتم مراجعة الإجراءات الجديدة في غضون ثلاثة أسابيع.