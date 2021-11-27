السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المفوضية الليبية: لا نية لدينا في تأجيل الانتخابات عن موعدها

عماد السايح رئيس
عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية

نفت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، مساء السبت، أن يكون لديها نية لتأجيل الانتخابات الليبية المقرر عقدها يوم 24 ديسمبر المقبل، لكنها أشارت في ذات الوقت إلى أنها قد تطلب ترحيل تاريخها نحو أسبوع؛ لحين الانتهاء من عملية الطعون وإعلان نتائجها.

 

وقال مدير المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، سامي الشريف، في تصريحات نقلتها قناة "218" الليبية: "إنه لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية في تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعدّ لها".

 

وأضاف: “أن التأجيل واردٌ في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حالياً”، مردفا: "ولكن المفوضية قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية".

 

وكان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، صرح في وقت سابق أن مسألة إجراء الانتخابات في موعدها مسألة فنية تخضع لتقدير المفوضية، لافتاً إلى احتمال تأجيل موعد انطلاقها في حالة تأخر الفصل في الطعون.

إجرءات الطعن

وسبق أن نشرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القرار 79/2021م بشأن استبعاد مترشحين لانتخاب رئيس الدولة، والقرار 80/2021م بشأن إعتماد القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية، بتاريخ 24 نوفمبر2021 م، بحيث تفتح المواعيد المقررة قانونا لبدء مرحلة الطعون الانتخابية، والاعتراضات وفقا لجدول محدد.

 

وأوضحت أنه أن الطعون الانتخابية ترفع ضد المترشحين من كل ذي مصلحة في غضون  72ساعة من نشر قوائم المرشحين أمام لجان الطعون الإبتدائية التي يقع في دائرتها الموطن المختار للمطعون ضده، كما ترفع الطعون المتعلقة بعملية الإقتراع وإعلان النتائج من كل ذي مصلحة في غضون  48 ساعة من نشر النتائج الأولية أمام لجان الطعون الإبتدائية التي يقع في دائرتها الموطن المختار للمطعون ضده.

 

وإلى جانب ذلك ترفع الطعون المتعلقة بإجراءات المفوضية وقرارتها من كل ذي مصلحة في غضون 48 ساعة من نشر النتائج الأولية أمام لجان الطعون الإبتدائية التي يقع في دائرتها الموطن المختار للمطعون ضده .

 

 وبشأن الاعتراضات تتم آلية الفصل في إعتراضات المترشحين خلال 48 ساعة من تاريخ نشر القوائم الأولية.

 

المفوضية العليا للانتخابات ليبيا السباق الرئاسي عملية الطعون نتائج الطعون سامي الشريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

فى ذكر المثقف المحبط

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