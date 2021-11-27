السبت 27 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة يكشف عن أحدث الأسلحة المصرية فى «إيديكس»

معرض إيديكس للسلاح
معرض إيديكس للسلاح

كشف اللواء أ.ح أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، عن أن المعرض سيشمل أيضًا مشاركة مصرية للأسلحة الصغيرة مع الأفراد والقوات، إضافة للمعدات والمدرعات من مختلف الطرازات ومركبات مجنزة ودبابات ومدافع ومنصات الإطلاق داخل المركبات لحماية الطاقم من الداخل والمستشعرات لمجابهة للمتفجرات.
وكشف رئيس هيئة التسليح في مؤتمر التحضيري لمعرض إيديكس 2021، عن أن الطائرات دون طيار واستخداماتها سواء استطلاع وغير استطلاع ستكون موجودة أيضًا وستشمل كل أنواع التسليح من أجهزة الرؤية الليلية.
ولفت اللواء عزت إلى أن الدول العربية المشاركة هذا العام السعودية والإمارات والأردن ولبنان، مشددًا على أن 100% تم إشغالها من قاعات المعرض، قائلًا: "لا يهم كثرة المعروض لكن قيمتها الأهم"، مشددًا على أن المنتجات خاضعة للشروط العسكرية وكل التجارب اللازمة وهي شروط عالمية.

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وائل لطفي

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