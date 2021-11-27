السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«البرلماني الدولي» يدعم مشروع بند طارئ حول الأوضاع الفلسطينية

عزام الأحمد
عزام الأحمد

 تبنت المجموعتان العربية والإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي، بالإجماع دعم مشروع بند طارئ تقدم به مجلس النواب الإندونيسي بعنوان: "الدعم البرلماني العالمي للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني"، لإدراجه على جدول أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي ستنعقد اليوم السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد.

جاء ذلك خلال اجتماع المجموعتين، على هامش الدورة 143 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنعقد في مدريد بمشاركة وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد.

وبحث خلال الاجتماعين المقترح المقدم من مجلس النواب الإندونيسي، بعنوان "الدعم البرلماني العالمي للأوضاع الإنسانية للشعب الفلسطيني"- الذي تم تبنيه بالإجماع من قبل أعضاء المجموعتين البرلمانيتين.

وأطلع عزام الأحمد المجموعتين على الأوضاع الخطيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسات الاحتلال، وإجراءاته الاستعمارية الاستيطانية، التي تهدف لمحاولة إلغاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وعودته، والعيش في دولته المستقلة، وعاصمتها مدينة القدس.

وأشار الأحمد إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقترف يوميًا الجرائم من استيطان واعتقال وتهجير قسري في القدس، والشيخ جراح، وسلوان، وبيتا، ويطا، وكفر قدوم، وسلفيت ويواصل حصار قطاع غزة، ويسعى بكل السبل لحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه التي نصت عليها الشرعية الدولية.

وشدد الأحمد على ضرورة تحرك أعضاء المجموعتين العربية والإسلامية مع بقية المجموعات الجيوسياسية لكسب تأييدها للمقترح الإندونيسي، من أجل ضمان إنجاح التصويت عليه في جلسة الجمعية العامة للاتحاد.

كما وضع «الأحمد» المجموعتين في صورة زيارة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لفلسطين ومواقفه وانطباعاته عما شاهده على أرض الواقع من انتهاكات لحقوق الإنسان الفلسطيني، وما اطلع عليه من سياسات استيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة ومن حواجز وحصار للشعب الفلسطيني.

وفي ذات السياق، أجرى الأحمد لقاءات مع رؤساء وفود تركيا وإندونيسيا وإيران وباكستان وكوبا والكويت والجزائر والمغرب وقطر والإمارات العربية والبحرين واليمن ولبنان وسوريا، من أجل تنسيق التحرك مع الوفد الأخرى لتأمين المقترح.

واستضافت المجموعة العربية رئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوراتي باشكينو الذي استعرض نتائج زيارته إلى فلسطين قبل أيام، والتي اعتبرها زيارة مهمة جدًا مكنته من الاطلاع على الواقع المرير الذي يعيشه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن الأمر مختلف عما كان يسمعه ويقرأه.

فلسطين عزام الاحمد إدانة انتهاكات الاحتلال الاتحادالبرلماني الدولي إندونيسيا

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وائل لطفي

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