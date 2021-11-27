برعاية رئيس الوزراء.. انطلاق فاعليات مؤتمر البورصة للتنمية ببورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، فاعليات مؤتمر البورصة للتنمية، وذلك بمشاركة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والنائب عادل اللمعي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، وبمشاركة عدداً كبيراً من الشركات الصغيرة والمتوسطة بمحافظات ومدن القناة، بجانب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، بحضور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية والإدارات الفنية وأعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية.

الافتتاح



وتستضيف محافظة بورسعيد مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين علي مدي يومين ويتضمن المؤتمر جلسات متخصصة لعرض فرص الاستثمار ببورسعيد ومدن القناة في مختلف المجالات، بجانب جلسات للتوعية بالقيد في البورصة والإجراءات والمزايا وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة من جانب المتخصصين والفنيين في البورصة المصرية.

الافتتاح

و يستهدف المؤتمر جذب الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في البورصة، وذلك من خلال ما تتمتع به الجمعية من شبكة علاقات دولية قوية وشركاء محليين، وعلي مستوي مجلس إدارة البورصة المصرية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في المحافظة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب، والشركات الصغيرة والمتوسطة في كافة محافظات ومدن وإقليم القناة، علي أن تقدم الجمعية كل الدعم الفنى والإدارى وكذلك الاستشارات الفنية والإدارية لكافة المشروعات الخاصة بمحافظة بورسعيد، وذلك لدفعها نحو النمو والتوسع في السوق المحلية واستهداف الأسواق التصديرية الواعدة والاستراتيجية لمصر.

الافتتاح

من جانبه أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد انها أكثر المحافظات في قيمة الاستثمار الحكومي، وهي من المحافظات النموذجية التي شهدت انجازات وتطورات ونجاحات عديدة علي مستوي بيئة الاستثمار والبنية التحتية التكنولوجية، سواء في منظومة التأمين الصحي الشامل، او مشروعات التحول الرقمي والميكنة، بجانب تواجد أهم منطقة صناعية كبري وغيرها ما يجعلها من المحافظات الواعدة، وذات الأولوية في العديد من المشروعات التنموية بشرق وغرب وجنوب بورسعيد.

الافتتاح

ودعا محافظ بورسعيد، صغار المصنعين ورجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة فى المشروعات التنموية واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً أن محافظة بورسعيد جاهزة لاستقبال المستثمرين ورجال الأعمال من مصر والدول الأجنبية.