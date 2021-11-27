محافظ بورسعيد يستقبل محافظ دمياط ورئيس البورصة المصرية

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، وذلك فى إطار فعاليات مؤتمر " البورصة للتنمية " الذي يقام بديوان عام محافظة بورسعيد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، ويشارك به عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء البورصة المصرية .

ورحب محافظ بورسعيد بمحافظ دمياط ورئيس البورصة المصرية ، مؤكدا على أهمية المؤتمر فى مساندة أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى القيد بالبورصة المصرية ، وعرض المزايا و أوجه الاستفادة التى تعود على صغار المستثمرين ورجال الأعمال من خلال القيد بالبورصة المصرية .

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة ، وتضم عدد كبير من صغار المستثمرين من الشباب فى العديد من المجالات الصناعية ، لافتا أن بورسعيد تقدم كافة الدعم للمستثمر الجاد و الشباب لإقامة الكيانات الصناعية التى تساهم فى توفير مختلف فرص العمل وتحقق النهضة الاقتصادية ببورسعيد.