السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل محافظ دمياط ورئيس البورصة المصرية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، اليوم السبت ، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية ، وذلك فى إطار فعاليات مؤتمر " البورصة للتنمية " الذي يقام بديوان عام محافظة بورسعيد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ، ويشارك به عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين وأعضاء البورصة المصرية .

ورحب محافظ بورسعيد بمحافظ دمياط ورئيس البورصة المصرية ، مؤكدا على أهمية المؤتمر فى مساندة أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى القيد بالبورصة المصرية ، وعرض المزايا و أوجه الاستفادة التى تعود على صغار المستثمرين ورجال الأعمال من خلال القيد بالبورصة المصرية .

وأكد المحافظ أن بورسعيد تشهد طفرة صناعية غير مسبوقة ، وتضم عدد كبير من صغار المستثمرين من الشباب فى العديد من المجالات الصناعية ، لافتا أن بورسعيد تقدم كافة الدعم للمستثمر الجاد و الشباب لإقامة الكيانات الصناعية التى تساهم فى توفير مختلف فرص العمل وتحقق النهضة الاقتصادية ببورسعيد.

قدم على محافظ شباب محمد لوز اقتصاد المصرية محافظ دمياط قبل

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