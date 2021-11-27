أقوال فتاة رافقت شابا عربيا توفى بجرعة مخدرات زائدة بالتجمع

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم، لأقوال فتاة ليل كانت بصحبة شاب والذي تبين أنه لقي مصرعه إثر تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، في التجمع الأول.

وقالت الفتاة خلال التحقيقات إنها توجهت لأحد الكافيهات لاستقطاب راغبي المتعة كعادتها.

وأضافت: "هناك تعرفت على الشاب، حيث اتفقنا سويا على ممارسة الرذيلة بمقابل مادي، وتوجهت معه نحو الشقة التي توفي فيها، مستطردة: "قولتله كفاية شرب عشان كده خطر" لكنه استمر في تعاطي مواد مخدرة مختلفة حتى توقف عن الحركة تماما.

وفي وقت سابق انتقل فريق من النيابة لمعاينة الجثة، وكشفت المناظرة الأولية أن الجثة لشاب في العقد الثالت من العمر، ويحمل جنسية إحدى الدول العربية، وبفحصها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، وتبين أنه لقي مصرعه بجرعة مخدرات زائدة أثناء تواجده مع فتاة ليل.

كما أمرت النيابة بنقل الجثة إلى مشرحة زينهم ووضعها تحت تصرفها، وقررت تشريحها وإعداد تقرير طبي واف عن سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكن المتوفى، للوقوف على ملابسات الواقعة.

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بوجود جثة لشاب متوفي داخل إحدى الشقق بمنطقة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب في العقد الثالث من العمر ويرتدي ملابسه الداخلية فقط ويجلس على اريكة بصالون الشقة، وبعمل التحريات تبين انه توفي نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية إثر تناوله جرعة مخدرات زائدة، كما أضافت التحريات ان فتاة ليل كانت بصحبة الشاب لممارسة الرذيلة معه، وتم نقل الجثة للمشرحة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.