السبت 27 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

إقبال كثيف من الجماهير على عروض اليوم الأول لمهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان القاهرة السينمائي
مهرجان القاهرة السينمائي

تشهد عروض اليوم الأول لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 43 اقبالا كثيفا من الجماهير لحجز التذاكر. 

مهرجان القاهرة السينمائي 

وشهد شباك حجز التذاكر الخاصة بالأفلام المختلفة توافدا للجمهور وصناع الأفلام والنقاد والصحفيين منذ الصباح. 

وشهد فيلم افتتاح الدورة ال 43 إقبالا كثيفا من الحضور خاصة بعد أن قررت إدارة المهرجان تأجيل عرضه أمس خلال حفل الافتتاح  بسبب ضيق الوقت. 

مهرجان القاهرة السينمائي 

ويفتتح الفيلم الروائي "المسابقة الرسمية"، فعاليات الدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتي من المقرر أن تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل.

فيلم "المسابقة الرسمية" من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، وإنتاج دولتي إسبانيا والأرجنتين، ومن المقرر أن يعرض ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم في تمام الساعة الـ 12:30 مساء، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وذلك على مدار 114 دقيقة، تعقبها مناقشة مع صناع العمل.

أحداث الفيلم تدور حول ملياردير، يبحث بعد بلوغه سن الثمانين عن وسيلة ليخلد بها اسمه، ويقرر صناعة فيلم سينمائي لذا يقوم بالتعاقد مع المخرجة الشهيرة لولا كيوفاس، والنجم فيلكس ريفيرو والممثل إيفان توريس.

يتناول الفيلم عناصر هامة في الصناعة من بينها شباك التذاكر، والموضوعات الأكثر تداولا في السينما ودور العرض، وتوزيع الجوائز، والفنانين الذين يضعون أنفسهم في مكانة مبالغ فيها، هذا بخلاف تقديمه نظرة ساخرة على حال صناعة السينما، ويثير تساؤلات حول العوامل التي تدفع الفنانين للقيام بأعمال فنية، وهوس البعض منهم بالاهتمام بصورتهم إلى حد الغرور.

يشار إلى أن ماريانو كوهن، هو مخرج وكاتب ومنتج سينمائي، بدأ حياته المهنية في فن الفيديو والسينما التجربية والتلفزيون، وصنع عشرات الأفلام، التي حصل من خلالها على أكثر من 30 جائزة دولية، من بينها "الرجل في المنزل المجاور"، و"المواطن المتميز"، و"4X 4"، و"المسابقة الرسمية".

جاستون دوبرات، مخرج وكاتب ومنتج سينمائي، بدأ حياته المهنية في فن الفيديو والسينما التجربية والتلفزيون، وحصل هو أيضًا على أكثر من 30 جائزة دولية، من خلال عشرات الأفلام التي صنعها، من بينها "الرجل في المنزل المجاور"، "المواطن المتميز"، "تحفتي الفنية"، و"المسابقة الرسمية".

تستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، من أجل ضمان سلامة صُنَّاع الأفلام المشاركين والجمهور وفريق المهرجان.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين في باريس (FIAPF).

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