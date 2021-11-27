الكنيسة القبطية تشهد حالة من النشاط الرعوي والسيامات والترقيات بمناسبة الصوم

تشهد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حالة من التفقدات والسيامات والنشاطات الرعوية في عدة ايبارشيات مع بدء صوم الميد المجيد.

ففي إيبارشية الفيوم صلى نيافة الأنبا أبرآم مطران الفيوم قداس عيد الشهيد مارمينا بكنيسته بالفيوم وطيَّب نيافته قبل بدء صلاة رفع بخور باكر، رفات الشهيد مارمينا وشهداء الفيوم والقديس صليب الجديد والقديس بشنونه.

وخلال قداس العيد، رسم نيافته ٢٢ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس و ٣٦ في رتبة أغنسطس و٢٠ في رتبة إيبوذياكون.

كما رسم ٧ شمامسة آخرين من أبناء كنيسة مارمينا بعزبة رزق متي، مركز الفيوم في رتبة إبصالتس.

ومن الصعيد، صلى نيافة الأنبا جوارجيوس أسقف إيبارشية مطاي القداس الإلهي في كنيسة السمائيين بمبني المؤتمرات والخلوات التابع للإيبارشية بالمناهرة، وخلاله سام نيافته الشماس مجدي وليم كاهنًا على مذبح القديس الأنبا أنطونيوس بعزبة فانا باسم القس باسيليوس.

ويقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

كما صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالجونة، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٦٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس، و ٢٣ آخرين في رتبة أغنسطس.

هذا ودشن نيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف إيبارشية منفلوط معمودية كنيسة القديس أبونفر السائح، بمنقباد وذلك بمناسبة عيد تكريس الكنيسة ذاتها، وصلى نيافته القداس الإلهي بمشاركة كهنة الكنيسة وعددٍ من الآباء كهنة الإيبارشية، وشعب الكنيسة.

وتفقد نيافته عقب انتهاء صلوات القداس مبنى الخدمات والمضيفة التابعين للكنيسة.

وايضا صلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مارمينا بمدينة نصر وخلاله رسم نيافته ٣٦ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة وخورس الشمامسة وأسر الشمامسة الجدد.

وايضا صلى نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف أبوقرقاص قداس عيد الشهيد الطفل الأنبا ونس الأقصري بكنيسة الشهيدين أبانوب والأنبا ونس بقرية سفاي، مركز أبوقرقاص، وخلاله رسم نيافته ٤٥ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس.

بالاضافة الى ذلك صلى نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد قداس أول أيام صوم الميلاد بكنيسة السيدة العذراء والقديس البابا كيرلس السادس بقرية أبو الهول مركز الفرافرة، وخلاله سام الإبيذياكون وفيق نادي شماسًا كاملًا باسم دياكون كيرلس، وذلك تمهيدًا لسيامته قسًّا على الكنيسة ذاتها خلال الأيام المقبلة.

ومن بني سويف، احتفل دير بنات مريم التابع لإيبارشية بني سويف اليوم بانضمام تسع مكرسات جديدات ممن أنهين فترة الاختبار المقررة للتكريس البتولي للفتيات.

صلى نيافة الأنبا غبريال أسقف بني سويف صلوات التكريس، قبل أن يتولى خدمة القداس الإلهي بالدير ذاته.

والمكرسات الجديدات، هن: تاسوني فابيولا، تاسوني شيري، تاسوني فيبي، تاسوني جوليا، تاسوني تريڤينا، تاسوني صوفيا، تاسوني بافنوتيا، تاسوني يوليطا، تاسوني مورا.