السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم بني سويف» تشارك في مسابقة جائزة التميز الحكومي العربي

وكيل تعليم بنى سويف
وكيل تعليم بنى سويف

أعلن الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم فى بني سويف، اليوم السبت، مشاركة مديرية التربية والتعليم في مسابقة جائزة التميز الحكومي العربي في الدورة الثانية ، حيث سيتم اختيار أفضل المشروعات المنفذة بمديرية التربية والتعليم على أرض الواقع ولها أثر ملموس وقابلة للقياس.

وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف للمشاركة في مسابقة جائزة التميز الحكومي العربي .

وأضاف شحاته فى تصريحات صحفية بأنه سيتم توثيق هذه المشروعات وفق معايير فئات الجائزة المؤسسية ، مؤكدا أن الهدف من المشاركة نشر ثقافة التميز المؤسسي وخلق فكر قيادي إيجابي والتركيز علي تحسين الأداء العام والتطوير المستمر والتميز داخل المؤسسة والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وفى سياق آخر، عقد السكرتير العام اللواء جمال مسعود اجتماعا تحضيرياً، بشأن الإعداد والتجهيز لمشاركة محافظة بني سويف في جائزةالتميز الحكومي الذي تنظمها وزارة التخيطط.

وأشار السكرتيرالعام إلى توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم"بإعداد ملف متكامل ومميز،للمشاركة في جوائز المسابقة التي يتم تنظيمها سنويا، لاسيما في فئات الجوائز المؤسسية الفرعية التي تعتزم المحافظة المشاركة فيها وهي(أفضل مبادرة أو تجرية تطوير حكومية،أفضل مشروع لتمكين الشباب،أفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي )، وذلك بخلاف الجوائز الفردية التي  تتضمنها فئات الجائزة للقيادات والمسؤولين التنفيذيين.

وخلال الاجتماع تم عرض فئات الجائزة والتي تشمل:فئتين  للجوائز المؤسسة (رئيسية وفرعية)وفئة للجوائز الفردية،بالإضافة إلى مناقشة الرؤية  والأهداف من تنظيم المسابقة التميز الحكومي  من خلال تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة، وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة آخرى، وخلق فكر قيادي إيجابي والعمل على تحفيز الموظفين للارتقاء بمستويات الأداء للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فضلا عن توفير منصة لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة والاحتفاء بالجهود المتميزة.

بني سويف مشروعات وكيل وزارة التربية والتعليم جائزة التميز الحكومي العربي التميز الحكومي

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