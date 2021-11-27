اعتماد تحويل هضبة المقطم لمقصد سياحي عالمي بعوائد 61 مليار جنيه

كشف المهندس هشام أبو العطا رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن عوائد مشروع تطوير هضبة المقطم الذي تم طرحه للمستثمرين.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن عوائد المشروع ارتفعت إلى 61 مليار جنيه بينما تبلغ حجم استثماراته حوالي 27 مليار جنيه.

وأوضح أن شركة سكوب السعودية حصلت على مناقصة التطوير والمشاركة مع شركة النصر للإسكان والتعمير.

وأكد رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير أن هذا المشروع الضخم سيغير من المقطم ويجعله مقصد سياحي هام.

وأوضح أبو العطا أن المشروع أخذ الموافقة على تنفيذه من رئاسة الجمهورية مطلع الأسبوع الماضي، مؤكدًا أنه سيتم البدء في تنفيذه قريبا، حيث تم التعاقد رسميا مع الشركة التي تشارك في التطوير وهي إحدى الشركات الكبرى في السعودية ولها شركة ممثلة في مصر اسمها "سكوب".

وأوضح أن شركة النصر للإسكان والتعمير تبلغ حصتها وفقا لقيمة الأرض حيث تبلغ قيمة الأرض حوالي 4 مليارات جنيه قيمة مليون متر مربع وهي المساحة الفعلية التي سيتم استغلالها.

وأشار أبو العطا إلي أن قيمة الأرض في منطقة الهضبة ليست مرتفعة حيث يصل سعر المتر إلي أكثر من 3 آلاف جنيه فقط وذلك بسبب طبيعة الأرض كونها أرض صخرية وأوضح أن العائد المحقق من المشروع لشركة النصر يحقق عوائد للشركة بنسبة من 80 إلى 100%.

وأوضح رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن حجم عوائد شركة النصر من المشروع 9 مليارات جنيه على 10 سنوات هي مدة التنفيذ والتحصيل الخاص بالمشروع وماسيتم تنفيذه فيه ضمن المشروع .