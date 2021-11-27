السبت 27 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

اليوم.. حفل لفرقة «أوتار» على مسرح الجمهورية

أوبرا دمنهور
أوبرا دمنهور

يستقبل مسرح الجمهورية بمقره الكائن بحي عابدين، في الثامنة من مساء اليوم السبت، حفل غنائي موسيقي، تحييه فرقة "أوتار"، بقيادة المايسترو دكتور مروة عمرو عبد المنعم، وبمشاركة أعضاء فرقة أوتار من المطربين وهم: محمد شوقي، أحمد نافع، عزت محمد، رحاب صالح، هبة همت، أمان الشرقاوي، مي عمرو، والمطرب ياسر سليمان.

 

ويتضمن برنامج الحفل مجموعة مختارة وباقة من أندر وأجمل أعمال صناع الطرب العربي، من بينها: يا مسافر وحدك، كل ده كان ليه، مش أنا اللي أبكي، تملي في قلبي يا حبيبي، الحب جميل، قولوا لعين الشمس، القلب يحب مرة، آه يا أسمراني اللون، العيون السود، أوقاتي بتحلو، خليك هنا، بتونس بيك، كل دقة في قلبي٬ خايف أقول اللي في قلبي٬ يا مسهرني٬ دارت الأيام٬ كلمني طمني يا حبيبي، ليالي الأنس في فيينا، عرباوي، أما براوة، الهوى هوايا، تملي في قلبي يا حبيبي، مش كفاية يا حبيبي، تلات سلامات، سحب رمشه وغيرها.


وفي سياق متصل، واحتفالا بأعياد الطفولة تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، في الحادية عشر من صباح غد الأحد، حفلًا فنيًا يحييه كورال أطفال أوبرا الإسكندرية بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار على مسرح أوبرا دمنهور.

 

يتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أغاني الأطفال بجانب أوبريت الليلة الكبيرة الذي ينال استحسان الأطفال ويطلبونه دائما، حيث إنه يجذب الأطفال والكبار، فهو يصف المولد الشعبي بشكل رائع وممتع، من خلال شخصيات: (الأراجوز - بائع الحمص - بائع البخت - القهوجي - المعلم - العمدة - الراقصة - مدرب الأسود - الأطفال - المصوراتي - معلن السيرك - المنشد - الفلاح).

فرقة أوتار مسرح الجمهورية أوبرا دمنهور أعياد الطفولة اوبريت الليلة الكبيرة

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وائل لطفي

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