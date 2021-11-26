الجمعة 26 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مزار سياحى لهواة التزحلق.. توافد المئات على جبال الملح فى بورسعيد (صور)

جبال الملح
جبال الملح

استمر توافد المواطنين  إلى ملاحات مدينة بورفؤاد للتزحلق على جبال الملح التى أصبحت مزار سياحى للعديد من أبناء محافظات مصر، فضلاً عن التقاط الصور التذكارية بين الأسر التى جاءت للتسلق على  جبال الملح على غرار التزحلق على الجليد.

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جبال الملح

حيث أصبحت جبال الملح داخل ملاحات بورفؤاد مزارا سياحيا لكل المواطنين لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من محافظات مصر لمشاهدة جبال الملح الشاهقة ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافسا لجبال الجليد.

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جبال الملح

وأكد عدد من زائري جبال الملح، أنهم جاءوا للاستمتاع بجبال الملح الشاهقة التى لا تقل جاذبية من جبال الجليد، وذلك بعد ما اكتسبت شهرة واسعة بوسائل التواصل الاجتماعي، واصحبت إحدى المعالم السياحية الجذابة التى لا تقل متعة عن جبال الجليد.

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جبال الملح

جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
جبال الملح
سياحة السياحية المصريين بعد معا وسائل المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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