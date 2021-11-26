من الكوميسا إلى الكباش.. ماذا فعل «السيسي» خلال أسبوع داخليا وخارجيا؟

شهد هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ترأس عدة فعاليات داخل مصر وخارجها، كما التقى بعدد كبير من المسؤولين الدوليين لبحث عدة ملفات هامة تخص مصر، على مختلف الأصعدة.

السيسي يصدق على تعديل أحكام قانون العقوبات وفئات التعريفة الجمركية

نشرت الجريدة الرسمية الإثنين الماضي، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، كما صدق الرئيس السيسي على قانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

كما صدق الرئيس السيسي، على القانون رقم 151 لسنة 2031 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

الرئيس يرأس قمة السوق المشتركة لدول الكوميسا

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء الماضي، قمة السوق المشتركة لدول شرق وجنوب القارة الأفريقية "الكوميسا" بمشاركة رؤساء الدول والحكومات أعضاء التجمع.

وانعقدت قمة تجمع الكوميسا التي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهدت تسلم مصر الرئاسة الدورية للتجمع، وإطلاق الرئيس لخطة العمل الاستراتيجية متوسطة المدى للفترة 2021- 2025 للكوميسا، والتي تهدف إلى تعميق الاندماج الاقتصادي والتكامل الإقليمي والتنمية ما بين دول التجمع، وذلك بالتناغم مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية.

السيسى يلتقي رئيس مدغشقر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس أندريه راجولينا، رئيس جمهورية مدغشقر، على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس مدغشقر إلى مصر، مشيداً برئاسته للكوميسا خلال الفترة الماضية، وبالعلاقات الوثيقة التي تربط مصر بشقيقتها مدغشقر، ومؤكداً حرص مصر على العمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات، لاسيما التبادل التجاري وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.

وأعرب رئيس مدغشقر عن تقديره العميق لمصر حكومةً وشعباً، مثمناً تميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين، ومؤكداً حرصه على الاستمرار فى تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لاسيما فى إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة.

الرئيس السيسي يلتقي المنفى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، وذلك على هامش انعقاد قمة الكوميسا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بزيارة محمد المنفي إلى القاهرة، مشيداً بمشاركته الأخيرة في مؤتمر باريس، والذي تضمن التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر في ديسمبر 2021، بما أعطى رسائلاً إيجابية حول دعم المجلس الرئاسي في ليبيا للعملية الديمقراطية، والتزامه بتنفيذ بنود خارطة الطريق الوطنية رغم تعدد التحديات الداخلية في هذا الشأن، مجدداً التأكيد على دعم مصر الكامل للمسار السياسي لتسوية الأزمة الليبية، والحرص على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية في هذا الشأن.

السيسي يستعرض مع سكرتير عام الكوميسا أهم أولويات رئاسة مصر للمنظمة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الإدارية الجديدة مع شيليشي كابويبوي، سكرتير عام منظمة الكوميسا.

وصرح السفير بسام راضى، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد اعتزام مصر خلال رئاستها للكوميسا بذل كل الجهد لمواصلة التطور في مختلف الموضوعات المطروحة على أجندة المنظمة، لاسيما من خلال التركيز على قطاعات التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، معرباً عن تطلع مصر للتنسيق والتعاون الوثيق مع سكرتارية الكوميسا خلال الفترة المقبلة سعياً نحو تحقيق المستهدفات المنشودة من الرئاسة المصرية لها على طريق تنفيذ أجندة التنمية في أفريقيا 2063، وكذا تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بما يخدم مصالح الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة ويلبي تطلعات شعوبها، خاصةً في ظل هذه المرحلة الدقيقة والتاريخية والتي تفرض تحديات كبيرة تؤثر على مستقبل القارة ككل، لاسيما ما يتعلق بمواجهة التداعيات المتشعبة لجائحة كورونا على الدول الأفريقية.

السيسى يستقبل مستشار ملك البحرين

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشيخ خالد بن أحمد، مستشار ملك البحرين للشئون الدبلوماسية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والسفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المسئول البحريني إلى القاهرة، طالباً نقل تحياته لأخيه الملك حمد بن عيسى، ومشيراً إلى خصوصية العلاقات المصرية البحرينية، والتوافق في وجهات النظر والرؤى بين مصر والبحرين تجاه كافة القضايا.

السيسي يوجه بتطوير منطقة الرويسات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك المحاور التي جرى إنشاؤها مؤخراً للربط بين مناطق شرق وغرب الطريق الدائري المحيط بالقاهرة الكبرى؛ حيث تم استعراض مجموعة الكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري التي حققت الترابط بين القاهرة الجديدة وتجمعاتها السكنية المختلفة، ومناطق وأحياء شرق القاهرة، والتي ساعدت في اقتصار زمن ومسافة الانتقال للمواطنين وحققت السيولة المرورية.

كما جرى استعراض عملية التطوير الشامل الجارية بمنطقة الرويسات في شرم الشيخ، حيث وجه الرئيس بالعمل على تطوير المنطقة بشكل متكامل لصالح السكان، بحيث يشمل مختلف الخدمات، خاصةً رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، فضلاً عن تزويدها بكافة الخدمات.

السيسي يتفقد المناطق المتضررة من السيول بأسوان

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، كما تابع الرئيس الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

وتضمنت الزيارة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقي الرئيس السيسي، بالمواطنين المتضررين من السيول، والاستماع إليهم.

احتفالية طريق الكباش

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الخميس، الاحتفالية العالمية لافتتاح طريق الكباش الفرعوني محافظة الأقصر؛ وهو طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تحيي داخله أعياد مختلفة، منها "عيد الأوبت وعيد تتويج الملك ومختلف الأعياد القومية تخرج منه".

السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد

تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس الخميس، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات الشقيقة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي والعلاقات الأخوية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن بعض القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المنتظم بين الجانبين لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.