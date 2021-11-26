ضبط 1.5 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية الشرقية من ضبط مدير مسئول ومدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مسئول ومدير ثلاجة أغذية، بحوزته ضبط بحوزته (1,5 طن "لحوم مجمدة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وفى سياق متصل؛ تمكنت الأجهزة الأمنية الشرقية من ضبط مالك مصنع "مخللات" بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من المخللات الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مسئول ومدير ثلاجة أغذية، بحوزته ضبط بحوزته ضبط (11,57 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.