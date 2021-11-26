الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 1.5 طن لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى الشرقية

لحوم مجمدة مجهولة
لحوم مجمدة مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية الشرقية من ضبط مدير مسئول ومدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من اللحوم المجمدة مجهولة المصدر منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مسئول ومدير ثلاجة أغذية، بحوزته ضبط بحوزته (1,5 طن "لحوم مجمدة بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

وفى سياق متصل؛ تمكنت الأجهزة الأمنية الشرقية من ضبط مالك مصنع "مخللات" بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من المخللات الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مسئول ومدير ثلاجة أغذية، بحوزته ضبط بحوزته ضبط (11,57 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

شرطة صورة جمهور مصنع بدون ترخيص الشرقية الاسواق لحوم مجمدة ضبط مالك مصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

بث مباشر افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الدورة الـ«43»

«فستان خمسة باب».. نادية الجندى تخطف الأنظار فى مهرجان القاهرة

«الأرصاد» تكشف درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

«الأرصاد تُحذر».. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

إطلالة رائعة لـ درة فى حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

طريق الآلهة والجمهورية الثانية

مدحت بشاى

«المشهد».. وبناء الوعى

عبد الرحيم طايع

«جدو».. عريس الكرة العظيم

محمد عبدالعزيز

الجمهورية الجديدة وصناعة الأحداث الكبرى

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

صور

طريق الكباش

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تحظر السفر لمعظم أنحاء إفريقيا

إصابة 6 فلسطينيين فى مواجهات مع الاحتلال شرق قلقيلية

9 آلاف وحدة.. هل تجمد إسرائيل المخطط الاستيطانى فى القدس؟