شرطة تونس تحبط محاولة طعن استهدفت رجال أمن قرب وزارة الداخلية

أفادت وسائل إعلام تونسية، اليوم، بإحباط الشرطة التونسية هجوما أمام مقر وزارة الداخلية وسط استنفار أمني كثيف في محيطها.

ونقلت إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية أن "أعوان دورية متمركزة قرب مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة تصدوا منذ قليل لشاب كان يحمل سلاحا أبيض، يرجح أنه حاول اقتحام مقر الوزارة".

وأضافت أنه "قد تم التعامل معه بإطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة".

كما أكدت صحيفة "الشروق" التونسية أنه "تم قبل قليل إيقاف شخص أمام وزارة الداخلية بعد إطلاق النار عليه بعد أن حاول الاعتداء على أمني بواسطة ساطور".

وقال شهود عيان إن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية بينما انتشر في "تويتر" فيديو يظهر رجال شرطة يطلقون النار بشارع الحبيب بورقيبة على شخص.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرجح أنه يوثق لحظات إحباط الشرطة التونسية، اليوم، هجوما أمام مقر وزارة الداخلية.

ويظهر الفيديو حسب التعليقات، رجال أمن وهم يلاحقون شخصا يعتقد أنه يحمل ساطورا ويسقط أرضا بعد سماع دوي طلقات نارية في حادث وقع أمام مقر وزارة الداخلية في شارع الحبيب بورقيبة.

وذكرت إذاعة "موزاييك إف إم" أن الشرطة تعاملت مع شخص كان يحمل سلاحا أبيض وحاول اقتحام الوزارة حيث تم "إطلاق رصاصة عليه أصابت أحد رجليه لتتم السيطرة عليه والاستنجاد بسيارة إسعاف تولت نقله إلى أحد المستشفيات وسط حراسة أمنية مشددة".

وأكد شهود عيان أن هناك استنفارا كثيفا للشرطة أمام مقر وزارة الداخلية.