تعرف على إتيكيت التعامل أثناء اجتماعات العمل

نحتاج في حياتنا اليومية إلى مجموعة من القواعد التي تيسر علينا التعامل مع الآخرين، ويضم علم الإتيكيت، عدد لا بأس به من القواعد التي تساهم في ضبط العلاقات بين البشر وبعضها، ولعل العمل وما يتطلبه من التواجد مع عدد كبير من البشر، قد تكون غير راضي عن التعامل معهم في كثير من الأحيان لكنك مضطر إلى ذلك.

فمن خلال علم الإتيكيت، يمكن التواصل إلى طريقة آمنة للتعامل مع الأخرين بالتحديد أثناء الاجتماعات، التي عادت إلى الانعقاد بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة بعد انتشار الأمصال الخاصة بفيروس كورونا وانحسار المرض.

في السطور التالية نقدم عدد من النصائح للتعامل بإتيكيت أثناء الاجتماعات، بحسب ما ورد في موقع "Bhg" ومنها:

لا تتناول الطعام أثناء الاجتماعات:

يعبر تناول الطعام أثناء الاجتماعات عن عدم احترام الطرف الآخر، مما ينشئ نوعًا من الضغينة بينكم، بالإضافة إلى أن هذا تصرف غير لائق على الإطلاق، فالطعام له وقته، وكذلك المناقشات في العمل لها وقتها، ومن ثم إن كنت ممن يقومون بهذا التصرف فلابد أن تعرف أن هذا ليس من الذوق في شيء ويجب أن تتوقف عن هذا فورًا.

لا ترفع صوتك أثناء الحديث:

إن المناقشات التي تقوم بها أثناء الاجتماعات، من الممكن أن تتسم بالحدة، لأنه كلما كان اجتماع لأفراد، تجد اختلافات كبيرة حول أراءهم في العمل، ولكن هذه الاختلافات لا يجب أن تدفعك إلى ارتفاع صوتك على المحيطين بك، حاول أن تهدأ قدر الإمكان، وتعامل بلطف مع الآخرين.

لا تظهر شعورًا بالملل:

في كثير من الأحيان يقوم مديرين الاجتماعات بالتطويل، بل وإعادة الكلمات التي يكررها مرة تلو الاخرى، وبالطبع تشعر أنت بالقلق والملل، وعدم الرغبة في الاستمرار، فهناك أمور أهم تحتاج إلى أنجازها، لكن مهما كانت الأمور سيئة، لا تتأفف ولا تظهر شعورًا بالملل فإن هذا ليس من الإتيكيت في شيء.