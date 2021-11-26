الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 300 طن مخلفات وأتربة فى حملة نظافة بالمنيا

نقل مخلفات المقلب
نقل مخلفات المقلب الوسيط بمدينة المنيا للظهير الصحراوي

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع الأحياء ومداخل ونقاط التجمع بالقرى التابعة لها، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة وتمكنت من رفع 300 طن مخلفات من المقلب الوسيط ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

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وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من رفع 300 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط لمدينة المنيا اليوم، وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي الغربي بمعدات الحملة الميكانيكية وذلك بحضور الدكتور رجب قبانى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، وحسن عبدالغنى مدير الحملة الميكانيكية، وذلك فى ضوء ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود للحفاظ على سلامة المواطنين.

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وأوضح رئيس المركز والمدينة أن هناك متابعات مستمرة لرفع كفاءة منظومة النظافة لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا وتكثيف أعمال الإنارة لتسهيل حركة سير المواطنين والحد من وقوع الحوادث، وذلك لتوفير خدمة متميزة للمواطنين، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بالمتابعة المستمرة، ومواصلة الجهود المبذولة في قطاعات العمل للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. 

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وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا على تكثيف حملات النظافة والإنارة بقرى المنيا لتوفير بيئة صحية للمواطنين، والحفاظ على سلامتهم من الحوادث ليلًا، حيث إن الوحدة المحلية تكثف من حملات النظافة وأعمال إصلاح وصيانة وتركيب أعمدة وكشافات الإنارة ولمبات الليد الجديدة بالشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة والطرق المؤدية للقرى، بجانب حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق قرى المنيا.

المنيا رفع 300 طن مخلفات المقلب الوسيط الدكتور رجب قياتي الدكتور محمد حلمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

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