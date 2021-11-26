ابتز شقيقته.. حبس عامل قتل شاب وألقى جثته أمام مسجد في قنا

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا، القبض على المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته أمام مسجد بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وبينت التحريات بعد فحص الواقعة أن عامل من ذات القرية مرتكب الواقعة بسبب حدوث مشاجرة بينه وبين المجني عليه قام إثرها بطعنه بآلة حادة "سكين" أودت بحياته لابتزاز شقيقة المتهم بنشر صورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فاصطحب جثته على موتوسيكل وألقاها أمام مسجد الصماصمة في نجع حمادي وفرا هاربًا.

تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم وتحرر المحضر، وأخطرت النيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة:

كانت بداية الواقعة عندما تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، الثلاثاء الماضي بالعثور علي جثة "محمد.ع.ر"30 عاما، مقيم شارع التحرير بنجع حمادي، ملقاة أمام مسجد الصماصمه بقرية بهجورة.

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مختل عقليًا يتجول بآلة حادة في شوارع قرية الحرزات، مركز نقادة غرب محافظة قنا، وجاري التحقيق في الواقعة.

مختل عقليًا يتجول بالساطور:

وعقب تداول رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" مقاطع فيديوهات لمختل عقليًا يتجول بالساطور في شوارع مركز نقادة، تحركت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد مجدي الخطيب، نائب مأمور مركز شرطة نقادة، والرائد عمرو مطاوع رئيس المباحث وتم القبض على المتهم ويُدعى "ماجد.س.أ.م" مقيم بقرية الحرزات التابعة لدائرة المركز.



وفي ذات السياق، كان قد قال المهندس عبدالحميد حسن، إنه قام بتصوير مقطع فيديو داخل قرية الحرزات بنقادة، غرب محافظة قنا، لمختل عقليًا يُدعى "ماجد.س.أ.م" في الأربعينيات من عمره، يتجول بآلة حادة في يده داخل شوارع القرية وسبق وأشعل النيران في منزله ومنذ أيام ذبح حمار جيرانه ويقفز على منازلهم ويهدم الجدران.



وأضاف، أن القرية تعيش في رعب وفزع بسببه ودائمًا الشوارع خالية يمنعون الأطفال من الخروج بمفردهم ويستقلون مواصلات خاصة للذهاب إلى مدارسهم لذلك يستغيثون للتحرك العاجل من قبل الأجهزة الأمنية للقبض عليه حفاظًا على أرواح المواطنين.