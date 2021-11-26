الجمعة 26 نوفمبر 2021
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حوادث

رئيس مجلس القضاء الأعلى: تحية لمن أفنوا حياتهم في محراب العدالة

المستشار عبدالله
المستشار عبدالله عمر شوضة

أعرب المستشار عبدالله عمر شوضة، رئيس مجلس القضاء الأعلى، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة عن فخره وسروره بهذا المحفل قائلًا: "إنه لمن دواعي فخري وسروري أن نلتقي في هذا المحفل الكريم، لتكريم القضاة الذين اكتمل عطاؤهم بنهاية العام القضائي، الذين أفنوا حياتهم في محراب العدالة"، مشيرًا إلى أن تلك سُنَّة حسنة أرساها نادي القضاة برئاسة المستشار عبدالمحسن وأعضاء النادي.

وأضاف: "أتوجه إليهم بالشكر على تلك المشاعر الإنسانية النبيلة، نحو شيوخ القضاء المصري الشامخ، وبهذه المناسبة يسعدني تهنئة شيوخ القضاة الذين اكتمل عطاؤهم، متمنيًا لهم أن ينعم الله عليهم بموفور الصحة ودوام العافية وأطال الله في أعمارهم، وأطمئن القضاة أن هناك تنسيق دائم بين مجلس القضاء الأعلى والنادي لصون ورعاية مصالح القضاة وأعضاء النيابة العامة لضمان استقلال القضاء وإرساء العدل بين الجميع في وطننا الحبيب".

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه نادي القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوي، والذي ينظمه النادي على ضفاف بحيرة قارون، بفندق "هيلنان أوبرج" الفيوم، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار عصام فريد، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار فتحي حنضل، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمود مسعود، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار عبدالملك القمص، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وفي نهاية اللقاء، تم منح شيوخ القضاة، الدروع التذكارية من قِبَل نادي القضاة وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم في خدمة الوطن.

وقال المستشار محمد صبحي، سكرتير عام نادي القضاة، إن اقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية، وحتى تكون قِبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك في قضاء أجازاتهم السنوية، مما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف المستشار أبو الحسين قايد، الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي للنادي، بأن المنتدى الذي يُعقد سنويًا يهدف أولًا لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمل عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية.

المستشار عبد الله عمر شوضة مجلس القضاء الأعلى كلمتة الجلسة الافتتاحية منتدى شيوخ القضاة

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