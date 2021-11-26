بتكلفة 24.8 مليون جنيه.. افتتاح 16 مسجدا جديدا في 5 مراكز بالبحيرة

أشاد اللواء هشام آمنة، بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، منوها بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية، والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه منذ عام 2018، وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من 300 مسجد بتكلفة تجاوزت 415 مليون جنيه، فى طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو فى ظل القيادة الحكيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

- افتتاح 16 مسجدا جديدا بمراكز المحافظة

جاء ذلك خلال أداء محافظ البحيرة لصلاة الجمعة بمسجد عطا بدمنهور، يرافقه اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد بالتزامن مع افتتاح 16 مسجدا جديدا بمراكز دمنهور - بدر - كفر الدوار - حوش عيسي - وادي النطرون وأبو المطامير بتكلفه إجمالية بلغت 24 مليون و800 ألف جنيه .

والمساجد هي، مسجد النور بقرية دسونس بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 100 م بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه، و مسجد القرية الرابعة بشمال التحرير ببدر والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 626 م بتكلفة إجمالية 3 ملايين و 100 ألف جنيه، ومسجد طه الصعيدي بقرية نديبة بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 179 م بتكلفة إجمالية مليون و 300 ألف جنيه، ومسجد العزبة الحمراء بقرية الطرح بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 609 م بتكلفة إجمالية 3ملايين و 500 ألف جنيه، و مسجد أحمد مصطفى طه أبو الفتوح بقرية كوم اشو بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 129 م بتكلفة إجمالية مليون و 200 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد عزبة حمد القديم بقرية أبو الشقاف بحوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 102 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه، و مسجد عزبة عبد العال نوار بقرية كفر حصام بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 249 م بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه، ومسجد عادل المصري بقرية سيدي غازي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 257 م بتكلفة إجمالية مليون و 800 ألف جنيه، ومسجد عادات الشرقية بقرية سيدي غازي بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 447 م بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه، ومسجد الأبرار بقرية سنهور بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 441 م بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه،و مسجد عبد المجيد سليم بقرية الشعراوي بحوش عيسى والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 634 م بتكلفة إجمالية 900 ألف جنيه، و مسجد التقوي بقرية الإمام مالك بوادى النطرون والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 411 م بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه، ومسجد عباد الرحمن حبيش بقرية حفص بدمنهور والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 175 م بتكلفة إجمالية 500 ألف جنيه.

كما تم افتتاح مسجد السيد شاهين الخرجي بقرية كوم اشو بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 180 م بتكلفة إجمالية 450 ألف جنيه، و مسجد الكبير 55 ابيس بقرية كوم اشو بكفر الدوار والمقام بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم) على مساحة 283 م بتكلفة إجمالية 600 ألف جنيه، ومسجد الرحمن بأبو المطامير بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف ( صيانة وترميم)على مساحة 387 م بتكلفة إجمالية 750 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " ركائز الأمن المجتمعي"، أن نعمة الأمن من أعظم النعم التي امتن الله (عز وجل) به على عباده ، وهو عمل مجتمعي يشترك فيه كل أبناء الوطن حيث لا يمكن لأي منهم أن يوفر الأمن لنفسه وأسرته بمعزل عن أمن المجتمع.