«ميتوان» الصينية تتكبد خسائر صافية بنحو 10ملايين يوان

تكبدت شركة "ميتوان" الصينية لخدمات توصيل الأغذية، أكبر خسائر صافية تتعرض لها خلال ثلاث سنوات، في ظل

احتدام المنافسة وزيادة الاستثمارات وتحقيقات جارية من جهات مكافحة الاحتكار.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن عائدات الشركة الصينية العملاقة خلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر الماضي، بلغت 48.8 مليون يوان (7.6 مليار دولار) بالاتفاق مع تقديرات خبراء الاقتصاد، غير أن صافي خسائرها وصل إلى قرابة عشرة مليارات يوان مقابل توقعات بنحو سبعة ملايين يوان.

وكانت الشركة تعرضت لغرامة بقيمة 3.44 مليار يوان بسبب مخالفة قواعد مكافحة الاحتكار، ويذكر أن هذه هي أكبر خسائر تتكبدها الشركة منذ الربع الثالث من عام 2018.

وتسببت الحملة واسعة النطاق التي تشنها بكين للسيطرة على الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا، في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات و التعليم عن بعد وغيرها، في خسائر ضخمة بالنسبة لكبرى شركات الانترنت في البلاد، حيث أعلنت شركة "تنسنت" القابضة هذا الشهر تسجيل أدنى معدل نمو ربع سنوي في المبيعات منذ تحولها إلى شركة عامة في 2004، فيما خفضت شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية توقعاتها بالنسبة لحجم العائدات للعام 2022.

ويُذكر أن الجهات الرقابية فرضت على ميتوان غرامة بقيمة 530 مليون دولار بعد إدانتها بمخالفة قواعد مكافحة الاحتكار، وهو مبلغ يقل عن توقعات بعض المستثمرين، وتم إبلاغ الشركة بضرورة تحسين آلية العمولات الخاصة بها، وضمان حقوق شركائها من أصحاب المطاعم، وتعزيز إجراءات حماية عمال التوصيل.