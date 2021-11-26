الجمعة 26 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميتوان» الصينية تتكبد خسائر صافية بنحو 10ملايين يوان

ميتوان الصينية
ميتوان الصينية

تكبدت شركة "ميتوان" الصينية لخدمات توصيل الأغذية، أكبر خسائر صافية تتعرض لها خلال ثلاث سنوات، في ظل
احتدام المنافسة وزيادة الاستثمارات وتحقيقات جارية من جهات مكافحة الاحتكار.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، أن عائدات الشركة الصينية العملاقة خلال الربع السنوي المنتهي في سبتمبر الماضي، بلغت 48.8 مليون يوان (7.6 مليار دولار) بالاتفاق مع تقديرات خبراء الاقتصاد، غير أن صافي خسائرها وصل إلى قرابة عشرة مليارات يوان مقابل توقعات بنحو سبعة ملايين يوان.

وكانت الشركة تعرضت لغرامة بقيمة 3.44 مليار يوان بسبب مخالفة قواعد مكافحة الاحتكار، ويذكر أن هذه هي أكبر خسائر تتكبدها الشركة منذ الربع الثالث من عام 2018.

وتسببت الحملة واسعة النطاق التي تشنها بكين للسيطرة على الشركات التي تعمل في مجال التكنولوجيا، في قطاعات مثل التجارة الإلكترونية وأمن المعلومات و التعليم عن بعد وغيرها، في خسائر ضخمة بالنسبة لكبرى شركات الانترنت في البلاد، حيث أعلنت شركة "تنسنت" القابضة هذا الشهر تسجيل أدنى معدل نمو ربع سنوي في المبيعات منذ تحولها إلى شركة عامة في 2004، فيما خفضت شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة الإلكترونية توقعاتها بالنسبة لحجم العائدات للعام 2022.

ويُذكر أن الجهات الرقابية فرضت على ميتوان غرامة بقيمة 530 مليون دولار بعد إدانتها بمخالفة قواعد مكافحة الاحتكار، وهو مبلغ يقل عن توقعات بعض المستثمرين، وتم إبلاغ الشركة بضرورة تحسين آلية العمولات الخاصة بها، وضمان حقوق شركائها من أصحاب المطاعم، وتعزيز إجراءات حماية عمال التوصيل.

الصين كورونا بكين كوفيد الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسرح لكل قرية

الأكثر قراءة

حصن نفسك.. رابط تسجيل لقاح كورونا جميع الجرعات عبر موقع وزارة الصحة

39 مصابًا بحادث تصادم فى العلمين.. و«الصحة» تدفع بـ12 سيارة إسعاف

كتما أنفاسها لممارسة الرزيلة.. «أمل» ضحية العلاقة المحرمة بين والدتها وعشيقها

بالأسماء.. المصابون في حادث «تل العيس» بالعلمين

«الصحة»: ما زلنا في ذروة موجة كورونا الرابعة.. والمنحنى متذبذب

السلالة الجديدة من «كورونا» تدفع عملة جنوب إفريقيا للتراجع الحاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا مفهومنا عن الموت (لحظات أخيرة)

الحسين عبدالرازق

فين جيل الوسط؟!

د. أحمد عادل القُضَّابى

«كل الشهور يوليو».. رواية تُزيِّف التاريخ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «٢- ٢»

أسماء محفوظ

كى جى دى ولّا دكتوراه!

ماجد حبته

أشهر فيلم لم يشاهده أحد!

حسين دعسة

المرأة.. لون الدم يتحول إلى البرتقالى

د هند جاد

الفقر عدو تاء التأنيث

صور

مصر تبهر العالم.. حفل افتتاح طريق الكباش فى صور

الرئيس السيسى فى أسوان

بحضور سياسيين وإعلاميين.. عزاء الإعلامية أسماء مصطفى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل إصابة بالمتحور الجديد لكورونا من ملاوى

إسرائيل تقلص قائمة الدول التى يمكن شراء تقنياتها للأمن الإلكترونى

استطلاع رأى يظهر تزايد نسبة الإسرائيليين الرافضين للتجنيد الإلزامي خاصة الشباب