الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهم هارب من المؤبد فى قضيتى قتل بالسلام

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق بالسلام حبس هارب من تنفيذ حكمين بالمؤبد بدائرة القسم، بعد إلقاء القبض عليه، وأمرت النيابة برفع اسم المتهم من تنفيذ الأحكام.

كان قد نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، في ضبط أحد الأشخاص هارب من تنفيذ حكمين بالمؤبد بمنطقة السلام .

البداية عندما تلقى اللواء حازم الدربي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "قتل"، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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