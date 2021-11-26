حبس متهم هارب من المؤبد فى قضيتى قتل بالسلام

قررت جهات التحقيق بالسلام حبس هارب من تنفيذ حكمين بالمؤبد بدائرة القسم، بعد إلقاء القبض عليه، وأمرت النيابة برفع اسم المتهم من تنفيذ الأحكام.

كان قد نجح رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة، في ضبط أحد الأشخاص هارب من تنفيذ حكمين بالمؤبد بمنطقة السلام .

البداية عندما تلقى اللواء حازم الدربي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة يفيد بتمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، ومطلوب التنفيذ عليه في قضيتي "قتل"، بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.