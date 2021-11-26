الجمعة 26 نوفمبر 2021
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عالم

CNN عن حفل «طريق الكباش»: يبرز مقومات الأقصر السياحية

احتفالية طريق الكباش
احتفالية طريق الكباش

تناولت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية حفل افتتاح طريق الكباش في تقرير لها عن الموقع الأثري الجذاب بعنوان «مصر تفتتح طريق الكباش الفرعوني في الأقصر باحتفالية ضخمة». 

ووصفت الشبكة الأمريكية الموكب الفرعوني بـ«الضحم»، وقالت إنه يهدف إلى الترويج السياحي لمدينة الأقصر، وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية المختلفة والمتنوعة. 

وأشارت إلى أن هذه الاحتفالية، التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي لإحياء ممر تاريخي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك لتصبح الأقصر بذلك أكبر متحف مفتوح في العالم.

وأضافت أن طريق الكباش بدأ تشييده في عهد الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة، ليستكمل خلال عهد الملك نختبو الأول، وهو أحد ملوك الأسرة الـ30.

وتابعت أن عملية ترميم معبد الأقصر وطريق الكباش بدأت في عام 2005، فيما بدأت ملامحه تظهر مع اكتشاف معالمها في أربعينيّات القرن الماضي، مع أول كشف عن أول تمثال عام 1949، لتكرّ بعدها سلسلة الاكتشافات التي تروي الكثير عن تاريخ مصر، عند كل محطة.

ولفتت إلى أن طريق الكباش شهد قديما احتفالات المصريّين القدماء بأحد أهم أعيادهم الدينية (عيد الأوبت)، ويمتد مشروع إعادة إحياءه، على مسافة 2.7 كيلومترًا بمحاذاة نهر النيل، بدءًا من معبد الأقصر ووصولًا إلى مجمّع معبد الكرنك، ويتكون من مسار يحيطه 1200 تمثال نحتت في الحجر الرملي وتشكل هيكلًا واحدًا ويجسّد بعضها أبا الهول وكباش.

سي ان ان الموقع الأثري طريق الكباش عبدالفتاح السيسي الرئيس المصري

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