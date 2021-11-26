الجمعة 26 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تسمح بالطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام

الحرم المكي
الحرم المكي

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عن صدور موافقة العاهل السعودي بإتاحة الطواف لغير المصلين بالدور الأول من المسجد الحرام .

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، بالموافقة لإتاحة الفرصة للطائفين غير المعتمرين في الدور الأول، مؤكدًا على أنه تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بقاصدي الحرمين الشريفين.

وعلى صعيد آخر، سجلت المملكة العربية السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة مرتبطة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، في بيان، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن في المملكة إلى 549 ألفا و556 حالة.

وتم تسجيل 32 حالة تعاف جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 538 ألفًا و672 حالة، أي 98% من إجمالي الإصابات المسجلة.

كما ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 8827 حالة وفاة بعد تسجيل حالة الوفاة الجديدة.

وأعلنت الصحة تراجعًا في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 50 حالة، فيما تم أمس الإثنين تسجيل 52 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

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