وزير: الحكومة العراقية تتجه لإقامة مشاريع تكاملية مع سوريا

قال وزير الصناعة والمعادن العراقي منهل عزيز الخباز إن حكومة بلاده تتوجه نحو الانفتاح وإقامة مشاريع تكاملية مع سوريا "بما يخدم مصلحة البلدين".

وخلال لقائه مع السفير السوري لدى بغداد، صطام جدعان الدندح، جدد الخباز التأكيد على "توجه الحكومة العراقية نحو الانفتاح وإقامة مشاريع تكاملية بين البلدين لتعزيز التعاون والشراكة مع سوريا في مجالات صناعية متعددة وبما يصب في مصلحة البلدين".

وذكرت وكالة "سانا" أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين بلديهما، وسبل تطويرها في المجالين الصناعي والاستثماري، وناقشا برنامج زيارة الوزير الخباز إلى سوريا للمشاركة في الملتقى العربي الرابع للمدن والمناطق الصناعية العربية.

وأشار الدندح، في تصريح للوكالة، إلى "رغبة سوريا والمستثمرين والصناعيين السوريين في التعاون والعمل مع العراق".

وأعرب عن أمله بأن تثمر الزيارة عن تعاون عراقي سوري في المجالات الصناعية في ضوء قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 الذي وصفه بأنه من "القوانين العصرية التي تساهم في إيجاد بيئة استثمارية تنافسية من خلال تقديم المزايا والحوافز والضمانات للمستثمرين".

وعلى صعيد آخر، أعلنت الخارجية العراقية، عودة 617 عراقيا من العالقين على حدود بيلاروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان صحفي، إن "جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعيا، وأعيد 617 مواطنا بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة مينسك".

وأضاف أن "العودة الطوعية مسار إنساني واستجابة دبلوماسية وضعنا جميع القدرات لإنجاحها".

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد سيرت في 18 نوفمبر الجاري أول رحلة لإجلاء المهاجرين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا إلى أربيل وعلى متنها 431 شخصا قبل أن تواصل رحلتها إلى بغداد، وذلك بالتنسيق مع حكومة مينسك.

ويمثل العراقيون، وبخاصة الأكراد منهم، نسبة كبيرة من بين مهاجرين يقدر عددهم بنحو أربعة آلاف ينتظرون في غابات بيلاروسيا شديدة البرودة ويحاولون عبور الحدود إلى ليتوانيا أو لاتفيا أو بولندا.