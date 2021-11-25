الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ولى عهد أبوظبى

الرئيس السيسي مع
الرئيس السيسي مع ولى عهد أبوظبي

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي والعلاقات الاخوية بين البلدين، فضلاً عن تبادل وجهات النظر والرؤى بشأن بعض القضايا والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم التوافق على استمرار التنسيق والتشاور المنتظم بين الجانبين، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، ولدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

ولي عهد أبوظبي الإمارات السيسي

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