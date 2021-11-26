وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية يشارك فى الجمعية العمومية بالنقابة العامة

شارك وفد من نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور هشام سعودى، رئيس النقابة وأكثر من 150 مهندسا بالإسكندرية فى الجمعية العمومية لنقابة المهندسين المصرية بالقاهرة .

وتأتي المشاركة حرصا من نقابة المهندسين، بالإسكندرية للمشاركة فيما يخص الميزانية والموازنة العامة لنقابة المهندسين، وتوفير وسيلة انتقال لأعضاء الجمعية العمومية بالإسكندرية تسهيلا عليهم ولحثهم علي العمل النقابي والمشاركة الإيجابية.

كما شارك وفد من مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية الدكتور حسن لطفى، المهندس الاستشارى السيد حسن، المهندس وليد ماضي، المهندس كريم عزت .

وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية

وانتهت الجمعية العمومية العادية بموافقة الأغلبية على ميزانية 2020 والموازنة التقديرية للعام الجاري 2021، وذلك بعد استماع الحضور إلى تقرير المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق عن ميزانيات صناديق النقابة لعام 2020، وكذا تقرير مراقب الحسابات، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات.

- تحقيق فائض تاريخي في صندوق المعاشات بحوالى 621 مليون جنيه

وكشف المهندس محمد ناصر ، خلال الجمعية العمومية عن تحقيق فائض تاريخي في صندوق المعاشات بحوالى 621 مليون جنيهًا تقريبا، والذى حقق فائضا، للعام الثالث على التوالى بعد أن حقق العام قبل الماضى 178 مليون جنيها،وفائض العام الماضى 365 مليون جنيها بعد أن كان يحقق عجزا فى الفترات السابقة.

وخلال استعراضه لميزانية صناديق النقابة لعام 2020 أشار "ناصر" أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا 620574125 جنيها، حيث بلغت إيراداته 2001832332 جنيها بنسبة زيادة 16%عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 1381258207 جنيها بنسبة زيادة 1.6% عن عام 2019.

وفيما يخص ميزانية الصندوق، أوضح "ناصر" إلى أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغ 571.06 مليون جنيها، فيما بلغ إجمالى الأصول المتداولة 2,754 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 797,02 مليون جنيها.

وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية

وعن صندوق النقابة، أوضح أمين الصندوق، أنه حقق خلال عام 2020 فائضا حوالى 69 مليون جنيها، مشيرا إلى أن إيراداته بلغت 114,74 مليون جنيها، بنسبة زيادة 20% عن عام 2019، فيما بلغت مصروفاته 45,37 مليون جنيها بانخفاض بنسبة حوالى 30% عن عام 2019، موضحا أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق بلغت 64,92 مليون جنيها، فيما بلغ إجمالى الأصول المتداولة للصندوق 319,46 مليون جنيها، في حين بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 302,16 مليون جنيها.