ضبط 2 طن و90 ألف عبوة منشطات جنسية مجهولة المصدر بالجيزة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

نجحت الجهود في ضبط (89860 عبوة وقرص "منشطات جنسية" غير مطابقة للمواصفات الصحية ومدون عليها بيانات وأسماء وعلامات تجارية وهمية غير مسجلة “منتج نهائى”، 1,650 طن "مستلزمات إنتاج ومواد فعالة" دون مستندات "مجهولة المصدر" ، 5000 عبوة فارغة دون بيانات – 12 ماكينة "أدوات إنتاج وتعبئة" ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأدوية والمنشطات الجنسية "دون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

كما تم ضبط (12048 قطعة غيار سيارات "تيل فرامل – زيوت سيارات – فلاتر" دون مستندات "مجهولة المصدر") تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة قطع غيار السيارات) بمحافظة البحر الأحمر.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.