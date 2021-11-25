«معيط» يفتتح المديرية المالية في القليوبية بعد التطوير

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مبنى المديرية المالية ببنها بعد تطويره .

وأعرب الوزير، عن سعادته بهذا التطوير متوجهًا بالشكر إلى محافظة القليوبية والشركة المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أهمية تهيئة المناخ للعمل وأنه أولوية، وبعد التطوير في المكان يتم تطوير نواحي الميكنة وقانون الميكنة العامة الجديد والتدريب عليه وإعداد اللائحة التنفيذية.

وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن الفترة الماضية كانت فترة افتتاحات لمديريات مالية جديدة بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وهي نقلة نوعية كبيرة لقطاع الحسابات والمديريات لرفع الكفاءة والتطوير وليشعر الموظف في الوزارة، بأن التطوير الذي يتم في كافة قطاعات الدولة.