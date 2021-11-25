الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«معيط» يفتتح المديرية المالية في القليوبية بعد التطوير

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، مبنى المديرية المالية ببنها بعد تطويره . 
وأعرب الوزير، عن سعادته بهذا التطوير متوجهًا بالشكر إلى محافظة القليوبية والشركة المنفذة للمشروع، مشيرًا إلى أهمية تهيئة المناخ للعمل وأنه أولوية، وبعد التطوير في المكان يتم تطوير نواحي الميكنة وقانون الميكنة العامة الجديد والتدريب عليه وإعداد اللائحة التنفيذية. 
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية، أن الفترة الماضية كانت فترة افتتاحات لمديريات مالية جديدة بعد تطويرها ورفع كفاءتها، وهي نقلة نوعية كبيرة لقطاع الحسابات والمديريات لرفع الكفاءة والتطوير وليشعر الموظف في الوزارة، بأن التطوير الذي يتم في كافة قطاعات الدولة.

محافظة القليوبية وزير المالية محمد معيط اللواء عبد الحميد الهجان الدكتور محمد معيط مديرية المالية عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خدمة أبناء المحافظة

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