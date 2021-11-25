الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا باسيليوس يلتقي شباب الإيبارشية لتفعيل مبادرة «شبابنا مستقبلنا»

الانبا باسيليوس فوزي
الانبا باسيليوس فوزي

قال المكتب لإيبارشية المنيا، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، التقى بشباب الإيبارشية، لشرح آليات تنفيذ مبادرة "شبابنا مستقبلنا"، التي أعلنها نيافته، إيمانًا منه بدور الشباب، واستغلال طاقتهم ومواهبهم، لخدمة الإيبارشية.

جدير بالذكر أن هذه اللقاءات تأتي ضمن حرص الأب المطران على تشجيع واستثمار الطاقات الشبابية بالإيبارشية.

وأشار إلى الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه كان قد التقى مسبقًا، الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  بمجموعة خدام دون بوسكو، بكاتدرائية يسوع الملك، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه يأتي ذلك اللقاء لمناقشة الخطة السنوية، الخاصة بالخدمة، مقدمًا نيافته الدعم والتشجيع للخدمة، كما أعطى الأب المطران توجيهاته وتوصياته للفترة القادمة للأنشطة، التي تقدمها مجموعة دون بوسكو.

كما التقى المطرن ايضا بمجموعة خدام دون بوسكو، بكاتدرائية يسوع الملك، بحضور الأب كيرلس مكسيموس، راعي الكاتدرائية.

يأتي ذلك اللقاء لمناقشة الخطة السنوية، الخاصة بالخدمة، مقدمًا نيافته الدعم والتشجيع للخدمة، كما أعطى الأب المطران توجيهاته وتوصياته للفترة القادمة للأنشطة، التي تقدمها مجموعة دون بوسكو.

كما تفقد الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك،  مدرسة الراعي الصالح ٤ للغات، حيث تعد مدرسة الراعي الصالح ٤ للغات، إحدى مدارس الراعي الصالح، التابعة لإيبارشية المنيا.

كان في استقبال الأب أنجليوس منير، والأب بطرس خلف، حيث تضمنت الزيارة تفقد الأنبا باسيليوس لسير العملية التعليمية داخل المدرسة، كما أجرى صاحب النّيافة محادثات مع الطلاب، لمناقشة احتياجاتهم، كما شجع جميع العاملين بالمدرسة، على الاستمرار بالجهد في عملهم.

الانبا باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي باسيليوس فوزي مطران المنيا صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي لأب باسيليوس فوزي

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