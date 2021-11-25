الخميس 25 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل إنشاء مجمع صناعي ألماني للأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، مراسم التوقيع على عقد بيع ابتدائي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "بي إس إتش" للأجهزة المنزلية، إحدى الشركات التابعة لشركة "بوش" الألمانية، لقطعتي أرض لإقامة مجمع صناعي للأجهزة المنزلية، بمدينة العاشر من رمضان.
وحضر مراسم التوقيع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و"رودولف كلوتشر"، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة "بي إس إتش" للأجهزة المنزلية.
ووقع على الاتفاقية المحاسب أحمد سعيد، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشرف علي قطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، و"لويس الفاريز"، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة "بي اس اتش" مصر للأجهزة المنزلية، وأحمد رياض، المدير المالي وعضو مجلس إدارة الشركة.
وبموجب هذا العقد تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطعتي الأرض رقمي (7 و8) بالمنطقة الصناعية (جنوب 6 A) بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة "بي اس اتش" للأجهزة المنزلية، بمساحة 160 ألف متر مربع تقريباً، لإقامة مجمع صناعي لتصنيع الأجهزة المنزلية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن توقيع هذا العقد اليوم يأتي تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة مع الشركة الألمانية منذ يونيو 2019 لإنشاء مجمع صناعي لها في مصر لتصنيع الأجهزة المنزلية، لافتاً إلى أن الشركة لا تمتلك أية مصانع في إفريقيا والشرق الأوسط، واختارت مصر لموقعها المتميز وقربها من قارات أوروبا وإفريقيا وآسيا، فضلاً عن كونها مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير.
وأضاف أن شركة "بي اس اتش" اتخذت عدة خطوات جادة منذ توقيع مذكرة التفاهم في 2019 لتنفيذ المجمع الصناعي، بما في ذلك استكمال إجراءات العناية البيئية والمسح الطبوغرافي وتحليل التربة، وترسية عقد التصميم على استشاري مصري، فضلاً عن الانتهاء من تصميم مخطط المصنع والتصميم الداخلي الأولي.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس مراسم التوقيع عقد بيع ابتدائي هيئة المجتمعات شركة بي اس اتش بوش الألمانية إقامة مجمع صناعي للأجهزة المنزلية العاشر من رمضان

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