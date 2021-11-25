تجديد حبس المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالساحل

جدد قاضِ المعارضات بمحكمة جنح الساحل، اليوم الخميس، حبس المتهم بالنصب والاحتيال على أحد المواطنين بأسلوب انتحال الصفة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كانت البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من (سائق – مقيم بمركز شرطة طوخ بالقليوبية.. بأنه حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم مستقلاً سيارة "فان - ملكه"، استوقفه أحد الأشخاص ويدعى بأنه رجل شرطة وطلب منه إظهار تراخيص السيارة قيادته وتصريح البضائع وتحصل منه على مبلغ مالى نظير عدم تحرير مخالفة مرورية ضده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا - له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (المبلغ المالى المستولى عليه).

وبمواجهته بالتحريات أيدها واعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "انتحال صفة رجل شرطة"، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهم بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.