تفاصيل جديدة في مقتل مسن أثناء مشاجرة بـ«مغسلة» سيارات

يباشر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، التحقيقات مع 3 متهمين بقتل مسن أثناء مشاجرة في مغسلة سيارات، وقال المتهمين إنهم لم يقصدوا قتل المجني عليه، قبل النظر في تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات.

وكان قسم شرطة مدينة نصر ثالث، قد تلقى بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود متوفى بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وتبين نشوب مشاجرة بين مسن، وعمال بإحدى مغاسل السيارات بسبب الإزعاج الصادر من المغسلة فتعدوا عليه بالضرب وتوفي متأثرًا بإصابته، وتم ضبط 3 متهمين، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.