الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استجواب المتهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

جريدة الدستور

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع متهم بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة ببعض الشركات العاملة في مجال المقاولات.

 وتواجه النيابة المتهم بمحضر التحريات الأمنية الأولية، التي كشفت عن  قيام أحد الأشخاص بمحافظة القاهرة بالتردد على بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات للحصول على فرصة عمل وعقب إلحاقه بالعمل تمكن بطرق احتيالية من تصوير بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأصحاب تلك الشركات والعاملين بها بهاتفه المحمول دون علمهم بقصد الاستيلاء على بيانات البطاقات وعقب ذلك يقوم بالدخول على مواقع التسوق الإلكتروني بشبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" طالبًا شراء منتجات وبضائع باستخدام بيانات الدفع الإلكتروني المستولى عليها وإعادة بيعها والاستيلاء على قيمتها، وإجراء العديد من العمليات الشرائية على النحو المشار إليه وقيامه بإنشاء بريد إلكتروني ببيانات غير حقيقية يستخدمه فى إجراء العمليات الشرائية على مواقع التسوق الإلكتروني والتقابل مع مندوبي تلك الشركات بالأماكن العامة حال استلامه تلك الأجهزة الإلكترونية.

 عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المعادي وبحوزته هاتف محمول بفحصه تبين أنه يحتوي على صور العديد من بطاقات الدفع الإلكتروني المستولى عليها – مواقع إلكترونية لشركات التسوق الإلكتروني المستخدمة فى إجراء العمليات الشرائية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدامها فى شراء بضائع ومنتجات بلغ إجماليها حوالي (250 ألف جنيه مصري)، كما أمكن الاستدلال على أحد الأشخاص "من المجني عليهم" صاحب إحدى الشركات وقرر أن المتهم كان من ضمن العاملين لديه بالشركة وتمكن من الاستيلاء على بيانات بطاقته الائتمانية واستخدامها في عمليات شرائية لهواتف محمولة بمبلغ مالي تجاوز 50 ألف جنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

بطاقات الدفع الالكتروني الشركات العاملة المقاولات

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الرجل الأصفر

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