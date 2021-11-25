إزالة 305 حالة تعدٍ على المجاري المائية والرياحات في 11 محافظة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة، خلال ستة أشهر.



ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الخميس، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 305 حالة تعدي فى نطاق محافظات " سوهاج - أسيوط - المنيا - الدقهلية - دمياط - الإسكندرية - البحيرة - القليوبية - الشرقية - الإسماعيلية - كفر الشيخ" ، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع الأجهزة المحلية المعنية.



من جهته قال المهندس سامي الشابوري رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية بوزارة الموارد المائية والري، إنه يتم العمل للحفاظ على جميع المجارى المائية بالمحافظات من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش والملوثات، بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات.



كما أكد رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لـ"الدستور"، مواصلة حملات الإزالة الموسعة للقضاء على كافة أشكال التعديات التى يقوم بها البعض، وإقامة مبانٍ وغرف بالطوب وأسوأر، وذلك بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، خاصة مع إختلاف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.



وأشار الشابوري، إلى قيام بعض المعتدين على نهر النيل والمجاري المائية، بردم أجزاء منها بكسر الطوب والمخلفات الزراعية والأتربة، لاكتساب مساحات إضافية يتم ضمها إلى أراضيهم بغرض الزراعة أو البناء عليها مما يؤثر على تدفقات المياه من الترع والمصارف.