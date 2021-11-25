الخميس 25 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق 10 مقاه وكافيهات ومصادرة 29 شيشة فى كفر الزيات بالغربية

غلق وتشميع مقاهي
غلق وتشميع مقاهي

قال علاء بهنسي، رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مساء الأربعاء، إنه تم إغلاق وتشميع 10 مقاه وكافيهات لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومصادرة 29 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة.

 

وأشار رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، إلى استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.
 

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش، لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

 

وشدد محافظ الغربية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات اليومية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، فضلاً عن رفع الإشغالات المخالفة على حرم الطرق بالميادين والشوارع الرئيسية، والمرور على المقاهي والكافيتريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتشميع وغلق مراكز الدروس الخصوصية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

 

وشدد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، منعًا للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى فى أى أماكن مفتوحة، وضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

 

وعلى صعيد آخر، أشاد المحافظ بجهود الوحدات المحلية في تلقي جميع العاملين للقاح وباقي الجهات التي وصلت نسبة تلقي اللقاح فيها إلى ٩٥٪، موجهًا مديرية الصحة بتكثيف تواجد فرق التطعيم في أماكن التجمعات مثل (المساجد، محطات السكة الحديد والمرور)، لتنفيذ خطة الدولة لتطعيم جميع المواطنين، قبول التبرع بقطعتي أرض بقرية كفر عسكر ببسيون وقرية كفر العرب بكفر الزيات لإقامة وحدات صحية عليهما، كما وافق المجلس على رفع كفاءة نقطتي الإطفاء بمحلة منوف ودفرة بمركز طنطا بالجهود الذاتية.

غلق مصر مقاه وكافيهات ومصادرة داعش شيشة كفرالزيات بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرجل الأصفر

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