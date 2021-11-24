الأربعاء 24 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق فى اتهام شخص بالتعدى على طفل داخل ناد اجتماعى

التعدي على طفل داخل
التعدي على طفل داخل نادي اجتماعي

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها في اتهام شخص بالتعدي  بالضرب على "طفل" داخل أحد الأندية الرياضية، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر خلاله أحد الأشخاص، يتعدى بالضرب على "طفل" داخل أحد الأندية الرياضية.

بالفحص تبين تقدم والدة الطفل المشار إليه، ببلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة، تتهم فيه أحد الأشخاص بالاعتداء على نجلها بالضرب بالأيدى وإصابته بكدمات متفرقة بالجسم، خلال تدريبه داخل أحد الأندية الرياضية، ما نتج عنها إصابته المنوه عنها، وذلك بسبب مشادة كلامية بينه وبين نجل المشكو في حقه. 

عقب تقنين الإجراءات، ضبطت الأجهزة الأمنية، مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لوجود خلافات بين نجله والمجنى عليه.

تعود تفاصيل الواقعة عقب انتشار مقطع فيديو بين أعضاء ورواد نادي رياضي بمصر الجديدة، على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص من أعضاء النادي يعتدي على طفل بطريقة وحشية داخل النادي.

عقوبة الشروع في قتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: "هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك".

ونصت المادة 46 على أنه: يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونا على خلاف ذلك: 

بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

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