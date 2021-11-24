حمدي الميرغني يكشف لـ«الدستور» أسباب غيابه عن الدراما

أعرب الفنان حمدي الميرغني، عن سعادته بتكريمه مؤخراً عن مجمل أعماله الفنية المختلفة، مشيراً إلى أن التكريم للفنان يحمسه من أجل تقديم أعمال مختلفة ومهمة.

وكشف الميرغني في تصريحات لـ“الدستور”، أنه غاب عن الدراما خلال هذا العام وكانت آخر أعماله مسلسل “اتنين في الصندوق”، وذلك من أجل التواجد سينمائياً هذه الفترة، مشيراً إلى أنه ينتظر 3 أعمال سينمائية مختلفة.

وأضاف: “أنتظر عرض فيلم تماسيح النيل مع الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز”.

وقال حمدي المرغني إنه اقترب من انتهاء تصوير مشاهد فيلم تماسيح النيل الذي يشارك في بطولته مع مصطفى خاطر، ويخرجه سامح عبد العزيز.

وكشف حمدي المرغني، أنهم بدأوا تصوير فيلم تماسيح النيل قبل شهر رمضان وشارف على الانتهاء.

وأشار حمدي المرغني إلى أنه ومصطفى خاطر يلعبان دور شخصيتين يقومان بأعمال النصب في إطار كوميدي، ويحاولان النصب على الشخصية التي يلعب دورها خالد الصاوي.